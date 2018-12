Opuštěný nákupní komplex u Ústí ožije. Vietnamský velkoobchod tam otevře obří večerku

Opuštěný obchodní areál Všebořice poblíž Ústí nad Labem se možná už brzy otevře zákazníkům. Obří komplex, který v minulosti opustil francouzský Carrefour i britské Tesco a následně pak prodej vzdaly i řetězce Hervis či McDonald's, se promění v obří asijskou "večerku". Běžným zákazníkům, ale i majitelům menších obchodů nabídne vedle velkoobchodu i občerstvení.

Nové centrum chystá už za pár měsíců otevřít dodavatel vietnamských večerek Tamda Foods, který ho letos v květnu koupil od firmy Bainbridge, která neúspěšný objekt vybudovala. Na prodej tehdy upozornil web Mediář.

Prodej specifického centra trval relativně dlouho, usilovalo o něj několik zájemců, zvažovalo se zde i vybudování kasina.

Redakce Aktuálně se rozjela zjistit, jak areál o velikosti 18 tisíc metrů čtverečních vypadá. Komplex vybudovaný v roce 1999 je zatím opuštěný a připomíná spíš obchodní dům duchů. Už na jaře by však v něm mohli nakupovat první zákazníci.

"Budou tam obchody, bistra a restaurace a bude to velké. Vše se bude přidávat postupně. Kdy přesně se centrum otevře, zatím nevíme. Mohlo by to být už v březnu, možná v létě, ale určitě bychom ho chtěli otevřít do konce příštího roku," odpověděla žena na zákaznické lince Tamda Foods.

Ústí nad Labem, pod nějž Všebořice spadají, by mělo z otevření nákupního centra radost, ale podrobnější informace o plánech Tamda Foods nemá. "Objekt je v soukromém vlastnictví, s otázky se prosím obraťte na majitele. Vedení město případné otevření uvítá," uvedla Romana Macová, mluvčí ústeckého magistrátu.

Tamda Foods prodává potraviny, nápoje a drogerii v pražské tržnici Sapa a v tržnici Vinamo v Brně. Vydává vlastní akční letáky a od roku 2013 rozváží přes službu Tamda Express objednávky domů. Podobá se tak svým fungováním velkoobchodnímu řetězci Makro či Svazu českých a moravských spotřebních družstev (COOP).

"Tamda Foods je neoficiální vietnamský řetězec v Česku. Tváří se sice jako spojovník nezávislých malých obchůdků, ale je to koordinované. Centrálně nakupuje pro ostatní prodejny," charakterizuje fungovaní firmy Tomáš Prouza, prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR.