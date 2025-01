Dostavbě Dukovan nic nebrání, Američané uzavřeli s Jihokorejci smír

Americká firma Westinghouse se dohodla s jihokorejskou KHNP a její mateřskou společností KEPCO na uzavření všech právních sporů. Pro dostavbu jaderné elektrárny v Dukovanech je to průlomová dohoda, bez níž by se zahájení stavby nemuselo stihnout. Westinghouse se tak nejspíš bude na dostavbě Dukovan podílet také. Začít stavět se má v roce 2029.

"Je to naprosto klíčový moment. V cestě k budování jaderných reaktorů už nestojí Američané. Vždycky jsme spolupráci americké a jihokorejské strany podporovali. Je to dobrá zpráva pro Českou republiku," raduje se Tomáš Pojar, poradce vlády pro národní bezpečnost. Obě firmy se dlouhá léta přely o technologii jaderného reaktoru. Tu americká firma Westinghouse prodala jihokorejské KHNP pod podmínkou, že ji smí použít pouze na území Jižní Koreje.

Když v roce 2009 získala KHNP zakázku od Spojených arabských emirátů na výstavbu jaderné elektrárny Baráka, Westinghouse se do zakázky vložil s námitkou, že jde o porušení dohody. KHNP, která v mezičase reaktor upravila, odmítala, že by šlo o stejnou technologii. Spor se nakonec vyřešil spoluúčastí americké firmy na výstavbě elektrárny Baráka. A podobný scénář by nyní mohl potkat i Česko. Jako optimistický jej vidí i předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dana Drábová, která to uvedla v rozhovoru pro Český rozhlas.

Westinghouse a další americké společnosti provedly přibližně desetinu prací na projektu Baráka a získaly zakázky za dvě miliardy dolarů. Česko má s technologiemi americké firmy zkušenosti. Westinghouse dodává palivo oběma českým jaderným elektrárnám a ochranný systém reaktoru, bezpečnostní systémy a systém řízení a omezení výkonu v jaderné elektrárně v Temelíně používají platformu Eagle od téže společnosti. Analogie s emirátským případem spolupráce mezi oběma firmami je proto nasnadě.

Francouzská firma EDF, která se o dukovanskou zakázku také ucházela, protestuje nad postupem České republiky v tendru a nesouhlasí s výsledky. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) však námitky firmy zamítl. EDF se proti rozhodnutí loni na podzim odvolala.