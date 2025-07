"Musk by se bez dotací musel vrátit do Afriky." Trump odvrací čerstvý útok miliardáře

Na síle znovu nabral verbální střet dvou amerických miliardářů a klíčových person pro světové dění. Svár mezi americkým prezidentem Donaldem Trumpem a majitelem sociální sítě X a Tesly Elonem Muskem se v noci na úterý znovu rozhořel kvůli téže věci jako před několika týdny - jde o peníze a o Trumpův návrh zákona na snížení státního dluhu.

Oba muži se mezi sebou už zase "překřikují" na sociálních sítích.

"Každý člen Kongresu, který vedl kampaň za snížení vládních výdajů a poté okamžitě hlasoval pro největší nárůst dluhu v historii, by se měl stydět!" vyťukal v noci na úterý na své sociální síti X (dříve Twitter) miliardář Musk. "Příští rok prohraje primárky, i kdyby to mělo být to poslední, co na této Zemi udělám," doplňuje.

Nejbohatší muž planety se po necelém měsíci s vervou znovu obul do nejmocnějšího muže zeměkoule - a svého bývalého zaměstnavatele. Po lednové inauguraci Donalda Trumpa sice Musk působil ve vedení úřadu pro zefektivnění státní správy (DOGE), jehož cílem bylo a je hledat úspory ve vládních výdajích, a oba mocní muži spolu na veřejnosti působili jako nejlepší přátelé, avšak pouto mezi nimi se roztrhlo.

"Z šílených výdajů na tento zákon, který zvyšuje dluhový strop o rekordních PĚT TRILIONŮ DOLARŮ, je zřejmé, že žijeme v zemi jedné strany - PORKY PIG PARTY!!" vyťukal Musk v úterý nad ránem v příspěvku na síti X (Porky Pig je kreslená postavička - pozn. red.). Znovu ostře reagoval na koncept vznikajícího "velkého krásného zákona" o rozpočtu, jejž prosazuje Trumpova administrativa a který právě prochází americkým Senátem. Musk, šéf automobilky Tesla, také avizoval, že ihned poté, co zákon projde legislativním procesem, založí novou stranu, která má být podle něj blíž lidem.

Americký prezident reagoval na Muskova osočení takřka online a podobně jako Musk - na své sociální síti Social Truth: "Elon Musk věděl dlouho předtím, než mě podpořil v prezidentských volbách, že jsem byl silně proti nařízení o elektromobilech. Je to směšné a vždy to bylo hlavní součástí mé kampaně. Elektromobily jsou v pořádku, ale ne každý by měl být nucen si je pořídit," konstatovat Donald Trump.

Pohrozil také zrušením dotací pro Muskovy firmy. "Elon možná dostává více dotací než kdokoli jiný v historii, a bez nich by musel zavřít obchod a vrátit se domů do Jižní Afriky (Musk je jihoafrický rodák - pozn. red.). Žádné další starty raket, satelity nebo výroba elektromobilů, a naše země by ušetřila jmění. Možná by se na to měl DOGE pořádně podívat? UŠETŘÍ SE SPOUSTA PENĚZ!!!" vyťukal Trump. Paradoxem celého sdělení je to, že Musk byl po inauguraci tím, kdo se chtěl prostřednictvím úřadu DOGE dívat na dotace pro jiné firmy.

Every member of Congress who campaigned on reducing government spending and then immediately voted for the biggest debt increase in history should hang their head in shame!



And they will lose their primary next year if it is the last thing I do on this Earth. — Elon Musk (@elonmusk) June 30, 2025

Ping-pong mezi oběma muži pokračoval: "Doslova říkám, ukončete to všechno, hned (dotace - pozn. red.)," reagoval Musk a na svém profilu následně sdílel příspěvky kritizující zmíněný "velký krásný zákon" a spekulující o vzniku nové "lepší" strany.

Spor, který začal přibližně před měsícem, než na několik týdnů - tedy až do noci z pondělí na úterý - utichl, vypukl právě kvůli penězům. Elon Musk tehdy zkritizoval návrh "velkého krásného zákona" - jak jej tituluje Trump - a prohlásil, že je Trump vůči němu nevděčný. Musk také zmínil, že bez jeho peněz a podpory by Trump nevyhrál volby. V pořadí 47. americký prezident na to reagoval tím, že se Musk zbláznil a že by nejsnadnějším způsobem, jak ušetřit miliardy dolarů ve státním rozpočtu, bylo zrušit vládní dotace a smlouvy s Muskovými firmami. Musk posléze uvedl, že některých svých výroků o Trumpovi lituje. O úterka však spor hoří novým životem.