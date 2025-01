Klíčový muž české energetiky: Pro lidi to bude šok. Zavře se 40 % výroby elektřiny

Evropa směřuje do velkého propadu výroby elektřiny, což znamená, že po ní vznikne velký hlad, tvrdí Václav Bartuška, zvláštní zmocněnec ministerstva zahraničních věcí pro otázky energetické bezpečnosti. "Jsme druhý největší exportér elektřiny v EU, to ale přestane platit a pro velkou část české veřejnosti to bude velký šok," dodává.

30:53 Spotlight Aktuálně.cz - Václav Bartuška | Video: Tým Spotlight