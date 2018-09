Pražskou dopravu čekají velké změny. Přibudou železniční linky i tramvajové tratě

Kromě rozvoje železnice, která se má společně s metrem stát páteří dopravy se Pražané mohou těšit na zavedení autobusů v tunelech a nové tramvajové tratě.

Praha - Hromadnou dopravu v Praze a okolí čeká v příštích letech prudký rozvoj, zejména té kolejové. Vyplývá to z dlouhodobého dopravního plánu, který v tomto týdnu zveřejnil organizátor Pražské integrované dopravy ROPID. Přinášíme přehled nejzajímavějších chystaných novinek rozdělených podle typu dopravy.

Železnice

Ropid rozdělil opatření na železnici podle toho, jestli vyžadují modernizaci infrastruktury, nebo ne. I na stávajících tratích bude možné alespoň částečně posílit provoz. Nově má ve Středočeském kraji vzniknout síť spěšných vlaků, které nabídnou rychlá spojení středočeských měst s Prahou.

Organizátor navrhuje na některé linky do budoucna využití hybridních vlaků, které by mohly dojet i do měst, kam nevede elektrifikovaná trať, tedy například do Sedlčan nebo Vlašimi.

Chtěl by rovněž posílit většinu současných příměstských železničních linek na úkor těch souběžných autobusových, které se omezí. V příštích letech by měly vzniknout také dvě nové městské železniční linky. Linka S71 pojede mezi Radotínem a Běchovicemi přes Depo Hostivař. Druhá nová linka S61 pojede ze Smíchova přes Vršovice rovněž do Běchovic.

V některých úsecích plánuje Ropid dokonce je desetiminutový interval mezi jednotlivými spoji. Konkrétně ho navrhuje u vlaků do Úval, Říčan a Radotína. Rozvoj však brzdí kapacita stávajících tratí. Například mezi Prahou a Úvaly už další vlaky v současnosti nelze přidat. Na trase jezdí kromě vlaků Českých drah i spoje soukromých dopravců na Moravu. Nedostatek kapacity vyřeší až výstavba nové vysokorychlostní trati, případně přidání další koleje.

Ropid rovněž v plánu upozorňuje na špatný technický stav trati mezi Prahou a Berounem, kde často dochází ke zpožděním. Správa železniční dopravní cesty tuto trať už delší dobu plánuje zmodernizovat.

Metro

Nejviditelnější změnou v příštích letech bude výstavba metra D. Dopravní podnik chce na lince využít vozy bez řidičů. Po dokončení metra pak město v přilehlé oblasti omezí povrchovou dopravu. Tím získá více autobusů a řidičů, které může přesunout jinam.

V plánu je rovněž modernizace stanic metra. Oprav se dočkají stanice Dejvická, Jiřího z Poděbrad, Flora, Karlovo náměstí, Invalidovna, Českomoravská nebo Florenc.

Tramvaje

Město plánuje sjednotit intervaly nočních tramvají v pracovní dny a o víkendech. Kromě toho chystá i výstavbu nových tramvajových tratí. Nejdále je příprava tratí mezi Divokou Šárkou a Dědinskou, stanicí Sídliště Barrandov a Slivencem nebo Modřany a Libuší. Dopravní podnik zároveň postaví dvě smyčky, jednu na Zahradním Městě a druhou u Depa Hostivař.

Některé tramvaje by navíc nově nekončily v Praze, ale dojely by až do středních Čech. Ropid zvažuje trasy do Zdib nebo Čestlic.

Autobusy

Největší změnou má být zavedení autobusů v městských tunelech. Nová linka 126, která využije tunel Blanka, bude spojovat Dejvickou a Letňany. Linka 191 pojede z Anděla přes Strahovský tunel na Petřiny a dále na letiště.

Některé linky nově budou zajišťovat výrazně větší autobusy. V první fázi je má dopravní podnik nasadit na linku 119 na letiště. V dalších vlně by se cestující měli dočkat dvoukloubových autobusů na linkách 107, 112 a 136.