Nová prognóza ČNB: Ekonomika letos klesne o osm procent, příští rok stoupne o čtyři

Česká národní banka v nové prognóze očekává letos pokles ekonomiky o osm procent. Příští rok by pak ekonomika měla stoupnout o čtyři procenta. I přes obnovení růstu se ale ekonomika do konce příštího roku nedostane na úroveň před pandemií koronaviru. Na tiskové konferenci po čtvrtečním jednání bankovní rady to uvedl guvernér ČNB Jiří Rusnok.

Rada snížila základní úrokovou sazbu o 0,75 procentního bodu na 0,25 procenta. Pro toto rozhodnutí hlasovalo pět členů rady ČNB, dva členové hlasovali pro snížení základní úrokové sazby o 0,5 procentního bodu. Podle Rusnoka je s novou prognózou konzistentní další pokles domácích tržních úrokových sazeb ve druhém čtvrtletí letošního roku následovaný jejich přibližnou stabilitou. "Bankovní rada vyhodnotila rizika prognózy v současné mimořádné situaci jako bezprecedentně vysoká a vyžadující ještě výraznější uvolnění měnových podmínek oproti základnímu scénáři prognózy," uvedl Rusnok. Proto také rada snížila podle něj základní úrokovou sazbu o 0,75 procentního bodu, přičemž prognóza počítá se snížením o půl procentního bodu. "S vysokou pravděpodobností budou tyto nízké sazby s námi dlouho, tedy než se hospodářství z této situace vzpamatuje," uvedl guvernér. Inflace by podle ČNB měla rychle klesnout do tolerančního pásma kolem dvouprocentního inflačního cíle a na horizontu měnové politiky se bude nacházet v blízkosti dvou procent. Ve druhém i třetím čtvrtletí 2021 ČNB čeká inflaci 2,1 procenta. Kurz koruny by podle centrální banky měl kvůli nepříznivému ekonomickému vývoji zůstat poblíž aktuálních hodnot. Kurz by tak letos měl být v průměru 26,90 koruny za euro a příští rok 27,50 Kč/EUR. Rusnok dodal, že stále principiálně platí, že ČNB má stanovenou interní hranici, u které by oslabování koruny považovala za nezdravé a na trhu by zasáhla. Banka zároveň oznámila, že nyní nevidí potřebu bezprostředního zásahu na finančních trzích v podobě dodávání peněz finančním institucím. "V návaznosti na novelu zákona o ČNB přesto z preventivních důvodů připravuje nástroj na dodávání likvidity některým nebankovním subjektům," uvedla ČNB. Nebankovní subjekty, které jsou držiteli licence vydané ČNB, tak budou mít nově možnost získat peníze formou krátkodobého úvěru od ČNB. Tento krátkodobý úvěr bude ze strany finančních institucí jištěn zejména českými státními dluhopisy. Zároveň centrální banka připravuje rozšíření přijímaného zajištění ve stávajících operacích o hypoteční zástavní listy. Konkrétní parametry budou zveřejněny v nejbližších dnech na internetových stránkách ČNB. Jejich pravidelné vyhlašování rada očekává od 18. května. "S ČNB jsme toto téma diskutovali již před mnoha lety. Je dobře, že k tomuto nástroji nyní přistupuje," reagovala Česká bankovní asociace. Související "Ekonomika se musí nechat nadechnout." Vláda schválila odložení EET do konce roku V předchozí únorové prognóze před propuknutím pandemie ČNB letos počítala s růstem ekonomiky o 2,3 procenta a příští rok o 2,8 procenta. Ministerstvo financí čeká v dubnové prognóze letošní pokles ekonomiky o 5,6 procenta. Podle Evropské komise české hospodářství kvůli omezením spojeným s šířením koronaviru zaznamená letos propad o 6,2 procenta. Podle Mezinárodního měnového fondu česká ekonomika letos klesne o 6,5 procenta. Loni ekonomika vykázala růst o 2,5 procenta.