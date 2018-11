Co obnášejí nová pravidla EU pro e-shopy? Diskriminace končí, různé ceny však nikoliv

Nová unijní pravidla pro e-shopy, která začnou platit od 3. prosince, nepřináší povinnost obchodníků dodávat zboží po celé Evropě, jak se dosud očekávalo. Oproti některým informacím navíc ani nenutí e-shopy nabízet stejné služby či jednotné ceny pro různé regiony EU. Upozornila na to Asociace pro elektronickou komerci (APEK), která zároveň vysvětlila, co vlastně nová pravidla obnášejí.

Nařízení zakazuje dosavadní praktiky prodejců, jako je blokace zákazníků z jiných zemí či automatické přesměrování spotřebitele na stránky v jeho jazyce, kde jsou ale často vyšší ceny.

To však podle asociace neznamená, že by e-shop musel doručit zboží kamkoli v rámci EU či že by pro jednotlivé státy v rámci lokálních verzí nemohl nabízet odlišné služby či ceny zboží.

"Nařízení o tzv. geo-blockingu se věnuje třem oblastem. Tou první je otázka samotného přístupu k internetovému obchodu ze všech států EU. Druhou je zákaz odlišných podmínek pro nákup v e-shopu z různých států společenství, třetí pak nepřípustnost diskriminace v souvislosti se samotnou platbou za objednané zboží," uvedl výkonný ředitel asociace Jan Vetyška.

Každý z těchto bodů má za cíl usnadnit spotřebitelům přeshraniční nákup a odstranit tak bariéry na vnitřním trhu EU. Současně ale podle APEK nepřináší povinnost obchodníkům dodávat zboží po celé Evropě.

Do začátku prosince se tak ještě nakupující mohou setkat s tím, že je zahraniční e-shop bez možnosti volby přesměruje na svoji lokalizovanou, často dražší verzi. A spotřebitel tak má přístup pouze k místnímu internetovému obchodu. To se ale od 3. prosince změní.

"Obchodníci již nadále nebudou moci zákazníka přesměrovat mezi různými internetovými adresami bez jeho souhlasu. Pokud tedy český zákazník bude chtít vyhledávat zboží v německé verzi e-shopu, který má i českou verzi, nesmí být automaticky přesměrován jako dosud," dodal Vetyška.

Obchodník také nově nebude moci uplatňovat odlišné všeobecné podmínky na základě státní příslušnosti či bydliště zákazníka, který chce v jeho e-shopu nakoupit. To však podle asociace neznamená, že by internetový obchod musel doručit zboží kamkoli v rámci unie či že by pro jednotlivé státy v rámci lokálních verzí nemohl nabízet odlišné služby či ceny zboží.

Pokud si nakupující bude chtít objednat zboží v rámci států, do kterých prodávající zboží dodává, mělo by mu to být umožněno.

"Jako Čech si tak budu moci objednat balíček v rakouském e-shopu, aniž by mě obchodník mohl rovnou odmítnout. Současně ale, jestliže tento internetový obchod dodává zboží pouze v Rakousku, neexistuje povinnost zboží dodat do České republiky. Zákazník si ovšem může zboží nechat doručit v Rakousku a tam si jej vyzvednout či nechat dodat jinou cestou," dodal Vetyška.

V takovém případě navíc platí, že obchodník se při takovém prodeji musí řídit mimosmluvními požadavky stanovenými místními zákony. Prodávající tak nemusí mít nastudovanou legislativu všech zemí společenství. Současně nemusí dodávat zboží, na které platí omezení v rámci místních zákonů.

VIDEO: Podívejte se, jak vypadá sklad největšího českého e-shopu