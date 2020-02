Nezaměstnanost v lednu stoupla na 3,1 procenta. Práci nemělo přes 230 tisíc lidí

Nezaměstnanost v České republice v lednu stoupla na 3,1 procenta z prosincových 2,9 procenta. Počet lidí bez práce se sice zvýšil o 14 490 na 230 022, přesto jde o nejnižší lednovou hodnotu od roku 1997.

Podle ředitele Odboru zaměstnanosti Generálního ředitelství ÚP ČR Jana Karmazína nezaměstnanost v lednu roste pravidelně. "Ve větší míře přicházeli do evidence Úřadu práce lidé, kterým na konci loňského roku skončily termínované pracovní smlouvy a dohody. Také část živnostníků přerušila své podnikání," uvedl.

Nárůst nezaměstnanosti na 3,1 procenta, o které v pondělí informoval Úřad práce ČR, očekávali i analytici. Důvodem vzrůstu bylo především ukončování sezónních prací v souvislosti s koncem roku a zimou.V meziročním srovnání nezaměstnanost v lednu klesla o 0,2 procentního bodu, lidí bez práce tak bylo o 15 035 méně.

"Pro první měsíc roku je nárůst nezaměstnaných typický, jelikož se zimními měsíci jsou ukončovány také sezonní práce. Výraznější pokles nezaměstnanosti by však mohl naznačit změnu trendu, průměrná nezaměstnanost by tak letos mohla být ještě vyšší," komentovala to analytička Raiffeisenbank Eliška Jelínková.

Zaměstnavatelé v lednu nabízeli 341 391 volných pracovních míst, jejich nabídka se tak meziměsíčně rozšířila o 434. Volných pozic bylo o 9938 více než před rokem a na jedno volné pracovní místo připadlo v lednu v průměru 0,7 uchazeče. Podle Karmazína zaměstnavatelé stále mají zájem o nové zaměstnance hlavně v technických a dělnických oborech, v sociálních službách nebo ve zdravotnictví.

Hlavní ekonom BHS Štěpán Křeček očekává, že se s příchodem jara nezaměstnanost sníží. "V souvislosti s koncem sezonních prací došlo k růstu nezaměstnanosti. S příchodem jarních měsíců však lze očekávat, že nezaměstnanost klesne," uvedl Křeček.

"Napjatá situace na trhu práce vede k dalšímu navyšování mezd. Tempo růstu mezd však začíná klesat. Zaměstnavatelé mají vrásky na čele z rostoucích mzdových nákladů," dodal Křeček.

Mezi kraji byla nejnižší míra nezaměstnanosti v lednu v Praze, kde činila 1,9 procenta, následoval Pardubický kraj s 2,4 procenta. Nejvíce lidí bez práce bylo v Moravskoslezském kraji, a to 4,6 procenta. Praha byla jediným krajem s mírou nezaměstnanosti pod dvěma procenty.

Meziměsíční nárůst nezaměstnanosti zaznamenalo v lednu všech 77 okresů. Nejnižší byla v okrese Praha-východ, kde činila 1,2 procenta. Okresy Praha-západ a Rychnov nad Kněžnou shodně vykázaly 1,5 procenta a Pelhřimovsko mělo 1,6 procenta. Naopak nejvyšší podíl lidí bez práce byl na Karvinsku, 6,9 procenta. Mírně nižší byl na Bruntálsku a Znojemsku, kde činil šest, resp. 5,9 procenta.

Video: Nepotřebujeme maséry a manažery golfu, nemá kdo vyrábět, bude to dramatické, říká Vondrák