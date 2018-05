Nedostatek pracujících ve věku do 40 let nahrazují starší lidé, ukazuje statistika

před 1 hodinou

ČSÚ: Počet pracujících ve věku nad 60 let se za první tři letošní měsíce meziročně zvýšil téměř o 47 tisíc.

Praha - Starší lidé nahrazují úbytek pracujících ve věku do 40 let, ukázala podle Českého statistického úřadu čísla o zaměstnanosti za letošní 1. čtvrtletí.

Na meziročním růstu počtu lidí v hlavním zaměstnání o 1,7 procenta na téměř 5,26 milionu se podíleli hlavně čtyřicátníci a také lidé nad 60 let.

Počet pracujících ve věku mezi 40 a 54 lety se za první tři letošní měsíce meziročně zvýšil o víc než 70 000, ve skupině nad 60 let vzrostl téměř o 47 000. Pracujících do 40 let naproti tomu ubylo skoro o 37 000.

"Celkové stárnutí populace se promítá i do skupiny pracujících. Tato tendence se výrazněji projevuje u podnikatelů než u zaměstnanců," uvedl ČSÚ.

Za růstem počtu zaměstnaných v prvním čtvrtletí stojí hlavně lidé v pozici zaměstnanců, jejichž počet se meziročně zvýšil téměř o 90 tisíc na 4,37 milionu. Počet podnikatelů včetně pomáhajících rodinných příslušníků naopak meziročně klesl o 1 200 na 891 000. Úbytek podnikatelů se projevil ve skupině zaměstnavatelů, počet podnikatelů bez zaměstnanců se mírně zvýšil.

Nadále pokračuje růst zaměstnanosti zejména ve službách, kde v prvním čtvrtletí přibylo téměř 82 000 pracujících. V zemědělství a lesnictví se počet zvýšil o 5 000, v průmyslu a stavebnictví zhruba o 3 000 lidí.

"Značně vzrostl počet pracovníků ve službách a prodeji, technických a odborných pracovníků a pracujících v hlavní třídě obsluha strojů a zařízení. Nejvíce se zvýšil počet specialistů," uvedli statistici.

Míra zaměstnanosti ve věkové skupině 15 až 64 let se v prvním čtvrtletí zvýšila meziročně o 1,4 procentního bodu na 74,2 procenta. Nezaměstnanost, kterou ČSÚ počítá pro tuto věkovou skupinu jako podíl lidí bez práce na celkové pracovní síle, v prvním čtvrtletí meziročně klesla o 1,1 procentního bodu na 2,4 procenta.

Ubylo hlavně lidí, kteří nemají práci déle než jeden rok. Jejich počet se meziročně snížil o 40 procent, tedy 27 800, a dlouhodobě nezaměstnaných tak bylo 40 900.

Počet lidí bez práce sleduje také Úřad práce ČR, který nezaměstnanost uvádí jako podíl lidí bez práce ze všech obyvatel ve věku 15 až 64 let. Podle jeho údajů nezaměstnanost v Česku klesla ke konci března na 3,5 procenta ze 4,8 procenta před rokem.