Burgery, kuličky i nugetky. Fastfoody sází na "nemaso", vegani ho paradoxně odmítají

Je to pár týdnů, co řetězec Burger King pustil na český trh další masovou náhražku - tentokrát rostlinnou alternativu kuřecích nugetek. Pokračuje tak v bezmasém trendu, který v Česku fastfoody s oblibou testují. Přestože "rostlinná masa" ta živočišná u zákazníků asi nepřekonají, i tak jsou podle oslovených firem čísla prodejů lepší, než se čekalo. Spíše než na vegany ale sází na "zelený styl".

Když v listopadu 2019 Burger King poprvé nabídl na českém trhu svůj burger Whopper s rostlinným masem, prodalo se ho kolem 80 000 kusů. To jsou zhruba dvě procenta z celkových prodejů.

Od rostlinných nugetek si Burger King slibuje podobná čísla. "Počítáme, že budou tvořit 2- až 3procentní podíl na celkových prodejích značky. Od startu prodejů (od poloviny dubna 2021, pozn. red.) jsme prodali bezmála 16 000 kusů plant-based nugetek," vypočítává pro on-line deník Aktuálně.cz Daniel Ryška, ředitel Burger Kingu pro Česko, Slovensko, Bulharsko a Rumunsko.

Řetězec s rychlým občerstvením do budoucna chystá ještě rostlinný "kuřecí" burger. "Už jsme zkoušeli vzorky a bude to jeden z našich nejchutnějších výrobků, a to nejenom v rámci plant-based kategorie. Dále pracujeme na vývoji třeba rostlinné slaniny," popisuje Ryška.

Jde sice o bezmasé produkty, na opravdové vegetariánské či veganské si však ve skutečnosti jen hrají. Připravují se totiž na stejném grilu jako ostatní masné produkty.

Sám řetězec uznává, že tato kategorie slouží spíše jen jako zpestření jídelníčku pro zákazníky a nejde o veganské potraviny. "Plant-based Whopper obsahuje také majonézu. Co se týká plant-based nugetek, tam je situace obdobná - jsou vyrobené ze 100% rostlinných surovin, připravují se ale ve stejné fritéze jako ty kuřecí," upozorňuje Ryška.

Úspěch slaví také IKEA

"Nemaso" si razí svou cestu také v občerstvení nábytkářského giganta IKEA, který od loňského léta prodává bezmasou variantu populárních švédských kuliček. Záměr je podle společnosti především ekologický. "Pokud bychom dokázali převést přibližně 20 procent našeho prodeje masových kuliček na bezmasé, znamenalo by to snížení naší klimatické stopy v oblasti prodeje potravin celosvětově o osm procent," uvádí za firmu Jakub Slavík.

Řetězec v Česku prodá ročně skoro 17 milionů masových kuliček. Celosvětově pak prodá kuliček miliardu.

Kuličky vyrobené ze žlutého hrachu si své příznivce našly, což ukazují i čísla prodejů za loňský rok. "V období od srpna, kdy jsme bezmasé kuličky uvedli na trh, do prosince jsme prodali v našem obchůdku se švédskými potravinami přes 25 tisíc balení. Pro srovnání - tradičních masových kuliček jsme prodali bezmála 48 tisíc," doplňuje čísla Slavík.

Zájem je také o vegetariánské hot dogy, které v Česku tvoří zhruba 15 procent všech hot dogů, které IKEA prodá. "V druhé polovině příštího roku ještě chystáme uvedení nového bezmasého hot dogu, který se bude strukturou a chutí velmi podobat klasickému masovému," dodává Slavík k novému typu, který by měl být zcela veganský.

Trend i pro ostatní fastfoody

Bezmasou variantu svých jídel nabídly v minulosti i další fastfoodové řetězce. Například konkurenční McDonald's nebo Burrito Loco se v zahraničí spojily s předním výrobcem rostlinného masa Beyond Meat.

Na českém trhu se zatím objevily vegetariánské placky, které McDonald’s dává do burgeru, wrapu nebo v salátu. Jako čistě veganskou alternativu nabízí hranolky nebo salát. "Prodeje produktů z řady Veggie jsou na dvojnásobku našich původních odhadů, které jsme si stanovili na základě prodejů stejných produktů z rakouského trhu," říká Jitka Pajurková, ředitelka komunikace a PR pro McDonald’s Česko a Slovensko.

Zároveň dodává, že vyvozovat trend z konzumace bezmasých alternativ je zatím předčasné.

S náhražkami masa ve světě experimentuje také řetězec KFC. Ten před časem oznámil, že své nugetky začne tisknout na 3D tiskárně, spolupracovat přitom bude s ruskou laboratoří. Stroje mají být podle vedení schopné vytisknout i 20 kilogramů náhražky za hodinu, cena by přitom měla být nižší než za skutečné maso.

Kromě Beyond Meat se výrobou rostlinných náhražek zabývají také společnosti Impossible Foods, Nestlé či Heaven Labs, které vyrábějí nápoje Mana. Alternativy jsou vyráběny z kombinací sóji, luštěnin, rýže či pšenice, zeleniny a olejů.

Zájem o náhražky masa přitom mezi lidmi stále stoupá, což ukazují například výsledky z loňského průzkumu agentury Ipsos. Do budoucna plánuje zvýšení konzumace rostlinných alternativ na úkor živočišných produktů 28 procent respondentů průzkumu.

