Nemaso si razí cestu do fastfoodů. Náhražky mají smysl, ale vše s mírou, míní expert

Rostlinné náhražky masa v řetězcích rychlého občerstvení už překvapí málokoho. Teď se ovšem KFC, jeden z hlavních hráčů na trhu, hodlá posunout ještě dál - své nugetky začne tisknout na 3D tiskárně, spolupracovat přitom bude s ruskou laboratoří. Tentokrát se ale nejedná o alternativu pro vegetariány - vyrábět se totiž budou z kmenových buněk kuřat. Důvod je ekologický i etický.

Jak informoval britský deník Daily Mail, 3D tisk ve spolupráci s moskevskou společností 3D Bioprinting Solutions nabídne zákazníkovi "etické maso". To se bude vyrábět na základě kmenových buněk a rostlinného materiálu, díky kterému bude těžké rozeznat, zda jde o skutečné maso, či to z laboratoře.

KFC údajně poskytne ruské laboratoři veškeré nezbytné ingredience včetně speciálního koření, které dotváří typickou finální chuť. Kuřecí nugety z laboratoře se v Moskvě začnou testovat letos na podzim.

"Maso budoucnosti" podle tiskového prohlášení KFC vzniká v reakci na rostoucí oblibu zdravého životního stylu a masových alternativ v souvislosti s lepším přístupem k životnímu prostředí. "V současnosti nejsou na trhu dostupné žádné podobné metody, které by umožňovaly výrobu podobného komplexního výrobku ze zvířecích buněk," připomíná společnost.

Svůj záměr nabídnout zákazníkům maso z 3D tiskárny už v červnu oznámila například izraelská společnost Redefine Meat. Její stroje budou podle vedení schopné vytisknout i 20 kilogramů náhražky za hodinu, cena by přitom měla být nižší než za skutečné maso.

Stejnou výrobou se zabývá i španělská firma Novameat. Ředitel Giuseppe Scionti řekl, že letos by se měla nabídka jeho podniku objevit ve vybraných evropských restauracích.

Daily Mail připomíná, že KFC je zodpovědné za smrt asi jedné miliardy kuřat ročně. Třeba Češi si přitom na drůbež potrpí - loni proti roku 2010 zkonzumovali o 17 procent více tohoto masa, a to 28,7 kilogramu na osobu.

Striktních veganů a vegetariánů je však v Česku jen několik procent, i když podle nejnovějších průzkumů stoupá počet lidí, kteří spotřebu masa kvůli zdraví a udržitelnosti omezují.

Náhražky masa běžně v nabídce

Do Česka se maso z laboratoře od KFC sice zatím jen tak nedostane, již běžnou záležitostí je ale na zdejším trhu nabídka rostlinných náhražek masa, které nabízí i řada řetězců.

Nejčerstvěji oznámil svůj záměr nábytkářský gigant Ikea, který začne ve svých restauracích od srpna prodávat bezmasou variantu populárních švédských kuliček. Mají mít podobnou strukturu jako masové a firma se bude snažit přesvědčit část zákazníků, aby na ně přešla.

"Pokud bychom dokázali převést přibližně 20 procent našeho prodeje masových kuliček na bezmasé, znamenalo by to snížení naší klimatické stopy v oblasti prodeje potravin celosvětově o osm procent," uvedl za Ikeu Jakub Slavík. Řetězec v Česku prodá ročně skoro 17 milionů kuliček. Celosvětově pak prodá kuliček miliardu.

Bezmasou variantu svých jídel nabídlo v minulosti i KFC, ale také Burger King, McDonald's nebo třeba Burrito Loco. Výrobou rostlinných náhražek se zabývají především kalifornská firma Beyond Meat, Impossible Foods, Nestlé či Heaven Labs, které vyrábějí nápoje Mana. Alternativy jsou vyráběny z kombinací sóji, luštěnin, rýže či pšenice, zeleniny a olejů.

Z květnového průzkumu agentury Ipsos vyplývá, že do budoucna plánuje zvýšení konzumace rostlinných alternativ na úkor živočišných produktů 28 procent respondentů průzkumu.

Zelený trend sílí

Agrární analytik Petr Havel pro on-line deník Aktuálně.cz připomíná, že hrát na strunu ekologické udržitelnosti je moderní ve všech oblastech. "Obecně jsou přitom snahy o udržitelné zemědělství a potravinářství v pořádku - pokud to ovšem nebude pro evropské, a tedy i naše zemědělství znamenat nadměrné regulace a natolik velké zvýšení nákladů na zemědělskou produkci, jaké by minimálně menší a střední zemědělce od podnikání v zemědělství odradilo," vysvětluje Havel.

Výsledkem "zelených snah" podle něj bude zdražení zemědělské produkce a následné zdražení potravin z ní vyráběných.

Z pohledu zdraví zákazníka a potřebné vyváženosti stravy rostlinného a živočišného původu by také podle Havla bylo nešťastné, kdyby se redukovaly stavy hospodářských zvířat. "Což by mělo - v případě pastevních chovů - také negativní dopad na životní prostředí. Takže - udržitelnost šanci na úspěch má a do jisté míry je i potřebná, ale jako vše - nic se nesmí přehánět," domnívá se analytik.