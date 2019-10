Chaos na železnici: Na Moravě označí vlaky zeleným pruhem, dveře pro nástup se omezí

Cestující v Jihomoravském kraji čeká od 1. ledna nejen ukončení tarifů Českých drah a přechod na krajské jízdné. Přemýšlet budou muset nově i o tom, kam do vlaku nastupují. Kdo totiž nebude mít dopředu koupenou jízdenku, měl by nastupovat výhradně do dveří označených zeleným pruhem, jinak mu hrozí sankce, upozornil server Zdopravy.cz.

Změna se podle severu týká cestujících na železničních linkách S2 (Brno - Březová nad Svitavou) a S3 (Tišnov - Břeclav). Potvrdila to mluvčí Jihomoravského kraje Monika Brindzáková. Související Jízdenkový chaos. V několika krajích skončí tarify Českých drah, smůlu mají i režijky Vagon, ve kterém se budou prodávat jízdenky, bude označen zeleným pruhem a nápisem "Jízdenky Info Tickets". Označení bude obdobně provedeno i uvnitř vozu, ve kterém bude probíhat prodej jízdních dokladů. České dráhy musí do konce roku soupravy polepit právě podle podmínek kraje. Když cestující pojede ze zastávky s uzavřenou pokladnou, prodá průvodčí jízdenku bez přirážky. Pokud bude ovšem pokladna na zastávce otevřená, doplatí cestující 50 korun. Pokud na linkách S2 a S3 nastoupí cestující do jiné části vlaku než určené pro prodej jízdenek, bude při kontrole považován za cestujícího bez platného jízdního dokladu se všemi sankcemi z toho plynoucími. "Protože se jedná o nově zaváděný koncept, v počátečním období počítáme se vstřícností vůči cestujícím," dodala pro server Zdopravy.cz Brindzáková. Cestující, kteří nebudou moci si zakoupit jízdní doklady v předprodeji a bude se jednat o cestující s omezenou schopností pohybu a orientace - vozíčkáře, rodiče s kočárky nebo cyklisty - budou nadále moci nastupovat do jakékoli části vlaků linek S2 a S3. Od ledna dojde také v kraji dojde k redukci prodejních míst z 56 na 42. "S ohledem na řádné hospodaření s finančními prostředky a jejich racionální využití není možné udržovat rozsah kamenné prodejní sítě na historické - stávající - úrovni a souběžně rozvíjet a provozovat alternativní způsoby prodeje jízdních dokladů," dodala Brindzáková. Zatím stále není jasné, zda budou mít cestující možnost koupit si jízdenku na vlak i přes aplikaci Můj vlak Českých drah. Jisté je, že bude možné nákup přes jihomoravskou aplikaci Poseidon.