Jízdenkový chaos. V několika krajích skončí tarify Českých drah, smůlu mají i režijky

Cestují Českých drah čeká pravděpodobně od prosince s nástupem nového jízdního řádu zásadní změna - v rámci některých krajů totiž již nebude možné koupit jízdenky na vlak přes e-shop, využít nepůjde ani věrnostní kartu či režijku. Informoval o tom server Zdopravy.cz. Změna se týká osobních a spěšných vlaků v celkem pěti krajích.

První kraje se rozhodly Českým drahám zakázat výdej jízdenek podle tarifu TR10 státního dopravce a budou vyžadovat - až na pár výjimek - vydávání jízdních dokladů jen podle krajského tarifu. Podle serveru Zdopravy.cz chtějí mít kraje větší kontrolu nad příjmy celého dopravního systému.

Největší změny nastanou z dotčených regionů v Jihomoravském kraji, nejmenší z pohledu cestujících v Libereckém kraji. Změny proběhnout také v Ústeckém, Zlínském a Olomouckém kraji. "V každém z těchto pěti krajů bude systém mírně jiný," řekl mluvčí Českých drah Radek Joklík. Změna se nebude týkat expresů ani rychlíků.

Například mluvčí Jihomoravského kraje Monika Brindzáková potvrdila, že jízdní doklady Českých drah se budou uznávat pouze pro mezikrajské cesty - tedy pro jízdy z Jihomoravského kraje do okolí. Uznávat se ještě budou jízdenky ČD IN100, IN Business a IN Senior. Cestující, kteří budou chtít jízdenku elektronicky, budou muset využít aplikaci kraje zvanou Poseidon.

Podobně to plánuje také Ústecký kraj. Plzeňský kraj čekají změny až od července příštího roku, do té doby budou v kraji uznávány všechny jízdenky Českých drah. Jediným krajem s novými smlouvami, který nadále bude uznávat doklady podle tarifu Českých drah, bude Liberecký. "Je to díky tomu, že Liberecký kraj chtěl zachovat dosavadní možnost zákazníků z celé republiky koupit jízdenky na krajské spoje kdekoliv v síti pokladen ČD, na e-shopu ČD i přes aplikaci Můj vlak. I zde však platí, že pokud bude zákazník chtít výslovně jízdenku IDOL, pak si ji musí koupit přes odbavovací kanály kraje nebo ve vlaku či ve stanici v rámci Libereckého kraje," dodal Joklík podle serveru Zdopravy.cz.

Největší komplikace tedy čekají cestující při koupi jízdenky kombinující dálkový vlak a osobní vlak v "postižených" krajích. V řadě případů nepůjde jedna jízdenka koupit, kvůli průtahům ministerstva dopravy a schvalováním novely zákona o dráhách navíc stále neexistuje státní jednotný tarif.

"Pokud bude chtít cestující z nějakého důvodu kombinovat mezikrajské a vnitrokrajské jízdné v daných krajích, bude si muset jízdní doklad na vnitrokrajskou cestu koupit přes elektronické odbavovací kanály daného kraje, případně pak až na pokladně či ve vlaku v příslušném kraji," připomněl Joklík z Českých drah.

Cestující dosud vyjde krajský tarif většinou levněji než klasický tarif TR10 Českých drah, jízdenka pro jízdu mezi dvěma městy v rámci kraje často pokrývá i cestu městskou hromadnou dopravou.

Deník MF DNES upozornil, že kontroverzní krok neuznávání jízdenek ČD budou kraje s drahami ještě projednávat a je tak možné, že k dohodě dojde.