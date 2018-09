Musk prodal plamenomety za 200 milionů. Nechtěl jsem, aby je lidé kupovali, tvrdí

Elon Musk díky prodeji plamenometů po internetu vydělal 10 milionů dolarů. Nyní tvrdí, že se snažil lidem zabránit, aby výrobek kupovali.

Sacramento - Podnikatel a miliardář Elon Musk lituje, že si lidé kupovali plamenomety od jeho firmy The Boring Company. Šéf Tesly prodejem 20 tisíců zbraní vydělal 10 milionů dolarů (zhruba 220 milionů korun). Ve čtvrtečním rozhovoru s Joem Roganem podle webu Business insider řekl, že toho lituje.

"Říkal jsem, nekupujte to. Je to nebezpečné, je to špatné. Lidé je i přesto kupovali. Nedokázal jsem je zastavit," popisoval prodej plamenometů Musk v rozhovoru.

First 1000 Boring Company Flamethrowers being picked up today! pic.twitter.com/hBMp5fGzAB — Elon Musk (@elonmusk) June 9, 2018

Musk plamenomet, který označoval jako "nejbezpečnější na světě", prodával za 500 dolarů (11 tisíc korun) i s hasicím přístrojem jako bonus. Miliardář poté opravdu na Twitter napsal, ať lidé plamenomet nekupují. "Tedy, pokud nemáte rádi zábavu", dodal na sociální síti.

Musk takto získával peníze pro firmu již dříve, když prodával na webu společnosti limitovanou edici kšiltovek, která mu přinesla milion dolarů a rozprodala ze za dva měsíce. Plamenomety fanoušci vykoupili za čtyři dny.

Vydělané peníze chce firma použít k hloubení tunelů. Ve finále by měly tunely fungovat tak, že do nich auto sjede výtahem, a pak se bude pohybovat na magnetické platformě rychlostí až 200 kilometrů za hodinu.

Známý podnikatel si během rozhovoru s Joem Roganem potáhl z marihuanové cigarety. "Myslím, že jsem to jednou zkusil," smál se v pořadu Musk a zeptal se moderátora, zda je to v Kalifornii legální. Ten mu po pravdě řekl, že ano. Moderátora, který je zastáncem legalizace marihuany, mohou lidé znát z pořadu Faktor strachu, který uváděl.