Snížíme množství zbytků pesticidů v potravinách, slíbila vláda

V roce 2016 byla přes polovina odebraných vzorků zemědělské produkce v Česku pozitivní na zbytky pesticidů nebo jejich metabolity.

Praha - Snažit se snížit do roku 2020 zbytky pesticidů v potravinách rostlinného původu o desetinu proti průměru let 2009 až 2012 plánuje ministerstvo zemědělství. Uvádí to v Národním akčním plánu k bezpečnému používání pesticidů v ČR do roku 2022, který schválila vláda.

Ministerstvo chce provádět osvětu ohledně šetrného užívání přípravků na ochranu rostlin.

V roce 2016 bylo podle materiálu 55,5 procenta odebraných českých vzorků zemědělské produkce pozitivní na zbytky pesticidů nebo jejich metabolity. Ze 131 pozitivních vzorků čtyři překročily maximální povolené limity.

"Předložený plán je splnitelný, neřkuli překonatelný, a to ze dvou důvodů. Zaprvé proto, že zprávy Českého hydrometeorologického ústavu stále evidují výskyt reziduí dávno zakázaných látek - lze očekávat, že rezidua těchto látek postupně zcela vymizí, a tím pádem i z celého potravinového řetězce. Druhý důvod spočívá v tom, že dávkování dovolených látek postupně klesá, takže i v této oblasti směřuje vývoj k nižším hodnotám reziduí," uvedl k materiálu již dříve Filip Dvořák, tuzemský jednatel jednoho z hlavních výrobců přípravků na ochranu plodin BASF.

U vod je situace odlišná. Jak loni vládu informovalo ministerstvo životního prostředí (MŽP), problém s přípravky se týká podzemních vod, jejichž kvalita se v roce 2016 zhoršila.

Nadlimitní hodnoty některé ze sledovaných látek, kam patří nejen pesticidy, odborníci naměřili u 86,8 procenta sledovaných vrtů a pramenů. Jednou z příčin je pěstování řepky a kukuřice, ke kterému se používají takové druhy pesticidů, které do podzemních vod proniknou snáz než ty spojené s pěstováním obilnin.

Ministerstvo počítá s tím, že ročně bude investovat osm milionů korun pro vybavení a obnovu laboratoří potřebných pro analýzy. Na zavádění moderních technologií na šetření škodlivých organismů rostlin budou podle materiálu nutné investiční náklady kolem 50 milionů korun.

Investice na inspekční činnost dosáhnou zhruba tří milionů korun, inspektoři by měli mít v budoucnosti čtečky kódů na smartphonech, aby mohli číst 2D kódy na obalech přípravků.

Kromě osvěty ministerstvo zemědělství slibuje, že dohromady s ministerstvem životního prostředí provede analýzu možností dekontaminace obalů od pesticidů, aby se mohly recyklovat nebo dále používat. MŽP by mělo vypracovat novelu vyhlášky, podle které by měla být v ochranných pásmech vodních zdrojů více podporováno ekologické zemědělství. Měla by se také připravit legislativní úprava stříkání přípravků podél dopravních komunikací a na nezemědělské půdě, aby se omezila kontaminace vod.