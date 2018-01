Čeští ovocnáři budou žádat více kontrol jablek z Polska

před 2 hodinami

Dovoz konzumních jablek z Polska do ČR se v posledních letech blíží 30 000 tun, což je asi třetina všech dovozů jablek do ČR. Podle ovocnářů by kontrolní úřady měly, pokud možno, testovat každou šarži jablek dovážených z Polska na český trh.

Hradec Králové - Čeští ovocnáři se chystají vyzvat úřady, aby zavedly kontroly zdravotní nezávadnosti u všech jablek dovážených z Polska. Vede je k tomu rostoucí počet odhalených případů jablek z Polska, které byly ošetřeny zakázanými a zdraví škodlivými postřiky. Na dnešních Ovocnářských dnech v Hradci Králové to řekl předseda Ovocnářské unie ČR Martin Ludvík. Polsko je největším producentem jablek v Evropě a také jejich největším dovozcem do ČR. "Pokud ty případy budou nadále přibývat, nezbude nám než vyzvat státní orgány, aby se zamyslely nad tím, aby každá dodávka polských jablek měla certifikát a byla schopná spotřebiteli garantovat, že jablka jsou nezávadná," řekl Ludvík. Spotřebitelé podle něj mohou kvůli závadným polským plodům obecně ztratit důvěru v konzumaci jablek. Polsko má podle ovocnářů zřejmě systémový problém se zajištěním zdravotní nezávadnosti jablek. "Kontroly dovážených jablek se zatím dělají jen na malém vzorku a nejsou schopné vše postihnout," řekl Ludvík. Podle ovocnářů by kontrolní úřady měly, pokud možno, testovat každou šarži jablek dovážených z Polska na český trh. Zatím poslední případ závadných jablek z Polska potvrdila laboratorní analýza SZPI v pondělí u odrůdy Gloster, kterou inspektoři odebrali v olomoucké prodejně Makro. Šlo o pesticid propargit, který je v Evropské unii kvůli nežádoucím vedlejším účinkům zakázaný, uvedla SZPI. Od konce loňského listopadu jde o třetí zjištěnou dodávku polských jablek, která obsahovala buď zakázané pesticidy, nebo v nich bylo nadlimitní množství těchto látek. Jednou šlo o odrůdu Šampion, podruhé o odrůdu Prince. V jablkách bylo nadlimitní množství pesticidu chlorpyrifos. Ten je v Česku i Polsku pro použití v ovocnářství podle Ludvíka zakázaný. Sklizeň ovoce v Česku byla druhá nejnižší od roku 1990. Mrazy způsobily škody za půl miliardy číst článek Dovoz konzumních jablek z Polska do ČR se v posledních letech blíží 30 000 tun, což je asi třetina všech dovozů jablek do ČR. Česko je svou produkcí konzumních jablek soběstačné z necelé poloviny a bez dovozu se neobejde. Za loňský rok se objem dovozu odhaduje téměř na 90 000 tun, za Polskem jsou hlavními dovozci Itálie a Nizozemsko. Produkce jablek v Polsku v posledních letech razantně vzrostla, například v roce 2016 se dostala na 4,15 milionu tun z 1,85 milionu tun v roce 2010. Poláci tak objemem produkce daleko za sebou nechali tradiční jablečné velmoci Itálii, Francii a Německo, kde sklizně zůstávají zhruba na stejné výši.

autor: ČTK | před 2 hodinami

Související





Hlavní zprávy