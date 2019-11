Nové byty kupují hlavně singles. Převládají ženy, samy na úvěr však dosáhnou hůře

O hypotéku se bude během následujícího roku podle průzkumu NMS Market Research ucházet téměř 300 000 mladých lidí. Většině ale plány překazí nízké úspory. Polovina mladých má naspořeno méně než 100 000 Kč, často mají navíc zkreslenou představu o výši splátek. Situaci jim komplikuje i fakt, že o úvěr žádají sami. Podíl singles na trhu bydlení totiž roste a nově na něm už výrazně převažují ženy.

Dosáhnout na vlastní bydlení je pro mladé rodiny obtížnější než kdykoliv dříve. Podle průzkumu, jenž se zúčastnilo 1400 lidí mezi dvaceti až 36 lety, kteří plánují během deseti let vlastní bydlení, touží bydlet ve svém a jen v následujících 12 měsících se chce o hypotéku ucházet téměř 300 000 z nich.

"Tři čtvrtiny mladých, tedy víc než 1,6 milionu lidí, navíc plánují změnu bydlení během následujících deseti let. Na 40 procent chce koupit vlastní nemovitost a 15 procent by ji rádo postavilo. Celkem 57 procent mladých Čechů chce financovat své bydlení právě hypotékou," shrnul situaci generální ředitel Hypoteční banky Jiří Feix.

Na to jsou však potřeba úspory, maximální výše hypotéky je totiž v současnosti limitovaná hodnotou zástavy - tedy obvykle například odhadní cenou kupované nemovitosti. Podle pokynů České národní banky poskytovatelé půjčí maximálně 90 % z ceny nemovitosti, kterou se ručí. A i to pouze výjimečně, mnohem obvyklejší je půjčka do 80 % hodnoty zástavy.

Nová pravidla České národní banky chtějí zmírnit podmínky hypotéky pro lidi do 36 let, a to právě úpravou LTV, neboli poměru mezi úvěrem a hodnotou zastavené nemovitosti. Konkrétní čísla centrální banka zatím nesdělila.

Podle průzkumu ale pro většinu z nich projednávané zmírnění pravidel nebude stačit. Velká část mladých Čechů totiž ani tak na hypotéku nebude mít dostatečné úspory.

Průzkum ukázal na to, že pouze polovina lidí mezi 20 a 36 lety má našetřeno částku vyšší než 100 000 korun. Úspory nad 300 000 Kč má pětina mladých. Polovina z nich si přitom přeje hypotéku od 1,5 milionu do tří milionů korun.

Celkem 81 procent respondentů by si ale zároveň přálo, aby jejich měsíční splátky nepřesahovaly 12 500 Kč, doplnil místopředseda představenstva Hypoteční banky Vlastimil Nigrin.

Co se týče vysněného bydlení, mladí lidé mezi důležitými faktory nejčastěji uváděli klidnou lokalitu (96 procent) a blízkost přírody (95 procent). Na prvních příčkách žebříčku se umístily i dobré sousedské vztahy a blízkost zaměstnání a škol. Obojí považuje za důležité 94 procent respondentů.

Poměrně málo z nich, celkem 40 procent, naopak lpí na životě ve velkém městě. U čtyř z deseti mladých Čechů by při koupi nemovitosti bylo důležité ekologické bydlení.

Trh v Praze ovlivňují singles

Situace v Praze je specifická, podle údajů Českého statistického úřadu (ČSÚ) v metropoli totiž žije velká část lidí o samotě a většinu tvoří ženy. Bez partnera žije 22 procent žen a 17 procent mužů. Tento trend potvrzují i data společnosti Central Group, kdy před 10 lety kupovali novostavby v Praze hlavně muži, ale od roku 2015 jsou to častěji právě ženy.

Z dat Central Group také vyplývá, že ženy upřednostňují malé byty, na které snadněji získají hypotéku. Zároveň tyto byty mohou později posloužit jako investiční. "Ženy více myslí na budoucnost a vlastní byt berou i jako způsob finanční jistoty. Navíc vlastnictví nemovitosti je i důkazem jejich ekonomické nezávislosti," vysvětluje výkonná ředitelka Central Group Michaela Tomášková. V prodejích současně znatelně ubylo párů, a to na 18 procent. V roce 2009 tvořily páry 39 procent ze všech klientů developera.