Miliony na pomoc seniorům či sestrám. Finanční společnosti se vrhly na dobročinnost

Řada firem se pustila v době šířící se nákazy koronavirem do společenských aktivit, mezi nimi i finanční instituce. Šijí roušky, pomáhají důchodcům, zdravotníkům, šíří osvětu. "Budují tak svou dobrou značku," míní odborník.

Dobré skutky firem většinu Čechů těší. "Jsou pak ochotnější využít jako zákazníci jejich služeb, pořídit si jejich výrobky. A pokud u takových firem pracují, často je označí za správného zaměstnavatele," říká Tomáš Poucha z Institutu interní komunikace, zabývajícího se marketingem. Jakákoliv "dobro" posiluje firmám jejich značku na trhu. A v době šířící se nákazy koronavirem obzvlášť.

"Šijeme roušky pro plzeňskou fakultní nemocnici, která se potýká s jejich nedostatkem. Ráno odešlo prvních sto roušek, které naši zaměstnanci ušili přes víkend. Nabídli jsme je i některým dalším úřadům a zařízením. Roušky pro své klienty šijí i naši bankéři," uvádí Zuzana Filipová, tisková mluvčí Moneta Money Bank.

Banka také nabídla nemocnici v pražském Motole virtuální krizovou intervenci. "Naši zaměstnanci z personálního oddělení, kteří jsou vyškolení koučové, prostřednictvím telefonů pomáhají lékařům zvládnout toto nelehké období. A hygienikům jsme nabídli naše dobrovolníky. Mohou tak například volat testovaným výsledky," říká Filipová.

Společnost Generali Investments CEE se zase rozhodla podpořit vznikající Fond podpory seniorů Výboru dobré vůle - Nadace Olgy Havlové. "Vložili jsme do něj počáteční dar zatím ve výši 1,5 milionu korun," říká předseda představenstva a generální ředitel Josef Beneš.

Peníze podpoří terénní sociální služby určené zejména pro seniory, aby nezůstali doma v izolaci bez přísunu potravin, léků či zdravotní pomoci. "Z částky 1,5 milionu korun by mělo být financováno zhruba 30 až 40 organizací," upřesňuje Josef Beneš.

Existence Fondu podpory seniorů je omezena na období mimořádných opatření vlády ČR. Žádosti o příspěvek mohou podávat nestátní neziskové organizace s právní formou obecně prospěšné společnosti, ústavy, spolky a pobočné spolky či evidované církevní právnické osoby. Finančním darem může pomoci i veřejnost, a to zasláním daru přes stránky Darujme.cz.

Generali Česká pojišťovna se zase rozhodla podpořit zdravotní sestry. "Vypětí zdravotních sester je v současné době extrémní. Konzultovali jsme s Českou asociací sester, jak jim můžeme nyní alespoň trochu pomoci. A odpověď byla jasná: morální podporou. Proto jsme založili stránku Pomáhámesestřičkám.cz a na ní shromažďujeme poděkování a vzkazy od veřejnosti. K sestřičkám se dostanou prostřednictvím promítání vzkazů na obrazovky v nemocnicích," říká mluvčí Ivana Buriánková, podle níž také pojišťovna zajišťuje pro zdravotní sestry v nemocnicích po celé republice v určitých dnech občerstvení zdarma a prý "za maximálně bezpečných podmínek".

Do Fondu podpory seniorů poslala půl milionu také ČSOB. Ta také pořádá veřejnou sbírku roušek, ale i dalších potřeb, pro Domov Sue Ryder.

"Roušky jsou dnes naprosto nezbytnou výbavou pro každého, je po nich obrovská poptávka a vypadá to, že v České republice šije každý, kdo může. A přesto to nestačí. I my potřebujeme k zajištění provozu ochranné pomůcky pro zaměstnance. Naštěstí existují kromě dobrovolníků i organizace, které provozují chráněné šicí dílny. Odběrem jejich služeb pomáháme ke stabilizaci a udržitelnosti pracovních míst pro handicapované, a ještě řešíme naši aktuální potřebu nedostatkového zboží," říká Petr Hutla, člen představenstva ČSOB.

Na banku se prý obracejí i nemocnice, kde je kvůli zvýšenému nároku na provoz nedostatek nábytku. "Do nemocnice u Apolináře a FN Královské Vinohrady jsme věnovali otočné židle a další nábytek, mikrovlnky a varné konvice, které lékařům a sestřičkám pomohou vytvořit zázemí, kde si odpočinou a načerpají část sil, tolik potřebných pro boj s nákazou Covid-19," dodává Hutla.

Na osvětu se zase zaměřila Českomoravská stavební spořitelna. "Propojujeme jednotlivé kolegy s různými neziskovými organizacemi, každý pomáhá podle svých možností a potřeb dané organizace. Nabízíme poradenství, máme například on-line chat na webu, který pomáhá handicapovaným a kde budeme řešit všechna finanční témata související s aktuální situací," říká tiskový mluvčí spořitelny Tomáš Kofroň.

Jak ale upozorňuje Tomáš Poucha, v tuto chvíli jde hlavně o společenskou aktivitu, tedy o aktuální pomoc v krizové situaci. Případně o sponzoring, kdy firma věnuje peníze na něco, co přímo nesouvisí s jejím byznysem. V následujících měsících ale přijdou na řadu i takzvané CSR aktivity, tedy společenská odpovědnost firem.

"A tam je to o něčem jiném než o šití roušek. CSR aktivity mají souviset přímo s vlastním byznysem firmy. Mají napravovat to, v čem dělají 'zle'. Například banky dávají lidem úvěry, tedy stojí za zadlužením společnosti, takže by měly pomáhat tím, že budou třeba pořádat kurzy finanční gramotnosti," uvádí příklad Poucha.

A protože po odeznění nákazy budou ve společnosti chybět především peníze, budou CSR aktivity finančních institucí důležité.