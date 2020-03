Vláda zvažuje, že podnikatelům a firmám pomůže bilionem korun. Smysl vidí v zárukách

Vláda by mohla na základě analýz poskytnout na podporu podnikatelů a firem postižených šířením koronaviru až jeden bilion korun. Na tiskové konferenci po jednání vlády to uvedl premiér Andrej Babiš (ANO). Na přímou pomoc by podle něj mělo směřovat zhruba 100 miliard korun a na záruky 900 miliard korun.

"U přímých podpor uvažujeme o kompenzaci náhrad mezd, odpuštění odvodů, finančních injekcí, kurzarbeitu. Vše rozpracováváme. Nebude to hned, ale jsou to ty směry, kterými chceme jít," uvedl ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO). Související Maláčová chce dát miliardy na platy zaměstnanců. Mají zabránit hromadnému propouštění Záruky jsou pak podle Havlíčka ve světě velmi častý podpůrný efekt v době krize. Funguje to například tak, že vláda se zaručí za úvěry podniků u komerčních bank. Ty pak mají jistotu, že v případě problémů dostanou peníze zpět. Dánsko počítá s tím, že ve firmách po tři měsíce uhradí 75 procent mzdy, pokud nebudou propouštět. V Česku program ministerstva práce na ochranu zaměstnanosti začala vláda projednávat v úterý. Podle návrhu by stát měl místo zaměstnavatelů zaplatit lidem v nařízené karanténě náhradu výdělku, doplatit by měl i ošetřovné za dobu uzavření škol. Při nařízeném uzavření provozu či při jeho omezení kvůli karanténě by stát poskytl 80 procent plné mzdy a zaměstnavatel 20 procent. Při omezení provozu kvůli nedostatku surovin a dalších vstupů i kvůli poklesu poptávky dostává pracovník 60 až 80 procent mzdy, stát by se s firmou podělil napůl. O opatřeních se dál jedná. Havlíček zároveň oznámil, že úřad pošle Českomoravské záruční a rozvojové bance (ČMZRB) dalších deset miliard korun na podporu firem postižených situací kolem koronaviru v rámci programu COVID. Peníze ministerstvo vezme z operačních programů EU spadajících pod MPO. Související Pěchota ve válce s virem: V Itálii se už nakazily dva tisíce zdravotníků Program Úvěr COVID na bezúročné půjčky připravilo s ČMZRB ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO). V první vlně do něj vláda schválila příspěvek 600 milionů korun, následně schválila další miliardu. Do této středy přitom ČMZRB eviduje žádosti za více než pět miliard korun. Na prohlášení vlády reagoval šéf Hospodářské komory ČR Vladimír Dlouhý. "Zdůrazňujeme, že důležité jsou reálné činy, a proto očekáváme výraznou pružnost státu při posuzování žádostí firem o úvěr COVID v ČMZRB tak, aby živnostníci a zaměstnavatelé mohli finanční prostředky obdržet rychle bez zbytečných administrativních překážek, kterými první vlna programu trpěla," uvedl Dlouhý. Podle hlavního ekonoma Czech Fund Lukáše Kovandy ale nemusí bilionový program vlády stačit. "Objem programu - jak přímé pomoci, tak záruk - přesahuje jednu šestinu ročního hrubého domácího produktu země, což je dostatečná 'palebná síla'. Nelze však vyloučit, že program bude třeba ještě navýšit, záleží na celkové závažnosti nákazy a době "vypnutí" naší i zahraničních ekonomik," řekl Kovanda s tím, že česká ekonomika je ale na rozpočtový boj s koronavirem dobře připravena. "Česko patří mezi pětici zemí EU s nejnižším veřejným dluhem v poměru k hrubému domácímu produktu," připomněl Kovanda. Video: Náhrada škod a zisku ve stavu nouze? Bude to složité, lidi čeká těžká práce, říká advokát 6:53 Za porušení karantény ale hrozí až 3 miliony korun a může jít o trestný čin. Ministr vnitra Hamáček spíše apeluje na lidskou slušnost a důvěru, | Video: DVTV, Daniela Drtinová