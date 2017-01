Miliardový podvod s mákem. Manželé obrali podle soudu podnikatele pomocí "letadla"

před 1 hodinou

O nejvíc peněz přišla firma spojovaná s miliardářem Markem Čmejlou, obžalovaní v minulosti stejným způsobem okradli i jiného miliardáře Karla Komárka. Systém podle soudu fungoval na principu takzvaného letadla a nakonec zkrachoval. Celkem do systému investoři napumpovali tři miliardy korun. Policie chybějící peníze nenašla. Odsouzení podle zatím nepravomocného rozsudku mají jít do vězení až na deset let.

Praha – Za obří podvody při fiktivních obchodech s mákem, ořechovou směsí, rozinkami či kmínem soud uložil Marcele Stavjaníkové, jejímu manželovi Josefovi Stavjaníkovi a zemědělci Josefovi Pospíšilovi tresty od pěti do deseti let vězení. Všichni také nesmějí deset let působit v obchodních společnostech.

Dle dnešního nepravomocného rozsudku Městského soudu v Praze vznikla škoda téměř 1,9 miliardy korun, kterou by měli nahradit poškozeným investorům. Odsouzení se proti rozhodnutí mohou odvolat.

O nejvíc peněz přišla firma spojovaná s miliardářem Markem Čmejlou, obžalovaní v minulosti stejným způsobem okradli i jiného miliardáře Karla Komárka.

Stavjaníkovi a Pospíšil podle obžaloby v letech 2007 až 2010 vymysleli plán, který vedl k rychlému zbohatnutí. Sehnali bohaté investory, kterým slibovali obrovské zisky na obchodu s modrým mákem, kmínem nebo rozinkami. Ve skutečnosti však obchody neprobíhaly v takovém objemu, v jakém byly nabízeny.

Byznys fungoval na základě fiktivních faktur a dodacích listů. Investoři získávali část peněz zpět, aby podlehli zdání, že obchody dobře běží. Systém tak fungoval na principu takzvaného letadla a nakonec zkrachoval. Celkem do systému investoři napumpovali tři miliardy korun. Policie chybějící peníze nenašla. "Aby se z těchto peněz nenašlo téměř vůbec nic, je něco naprosto neobvyklého a nebývalého," zdůraznila předsedkyně trestního senátu Monika Křikavová.

Největším podvedeným investorem byla společnost Fynerdale Holdings, která je spojovaná s Čmejlou. Klíčovou roli v systému měla společnost Ytrix, kterou vlastnila Stavjaníková. Tato firma měla skupovat a skladovat mák od tuzemských firem, které však řídili její manžel s Pospíšilem. Mák od nich pak měla nakupovat firma Popyseed Limited se sídlem v daňovém ráji na Maltě, přes níž do byznysu nalévala stamiliony společnost Fynerdale Holdings.

Soudkyně složité vztahy při zdůvodnění rozsudku popisovala pomocí projektoru, na kterém pouštěla prezentaci, jak systém v případě jednotlivých investorů fungoval.

Stavjaníkovi s Pospíšilem byli v minulosti pravomocně odsouzeni kvůli podobnému případu. Při podvodu s mákem zmizelo čtvrt miliardy korun. Obětí se tenkrát stal miliardář Komárek. Pražský městský soud rozsudek z této kauze zrušil a vynesl nad nimi tresty nové. Podle soudu totiž jde o pokračování dřívější trestné činnosti. Stavjaníková dostala deset let. Soud ji označil za ženu v pozadí, která dokázala zmanipulovat a přesvědčit investory o výhodnosti obchodu.

Pospíšil dostal sedm let, jelikož systém vymyslel. Přísnějšímu trestu podle soudu unikl jen kvůli tomu, že se přiznal a svědčil proti ostatním. Stavjaník pak dostal pět let vězení. Podle soudu sice byl "figurkou", ale věděl, co se při obchodech děje.

Čtvrtým obžalovaným v této kauze je advokát Jan Vrbenský, který byl zproštěn obžaloby z obřích podvodů. V minulosti byl právníkem Stavjaníkových. "Nebylo prokázáno, že by věděl nebo byl srozuměn s tím, že obchody, které probíhají, byly fiktivní," vysvětlila Křikavová.

Soud mu však nepravomocně uložil 1,5roční podmínku za porušení povinnosti při správě cizího majetku, jelikož podle soudu nebyl dostatečně opatrný, když u něj jeden z investorů měl v úschově peníze. "Lidově řečeno umožnil peníze z nedbalosti pustit dál a tím nesplnil podmínky smlouvy, kterou v zásadě sám připravoval," vysvětlila Křikavová. Vrbenský se jako jediný proti rozsudku hned odvolal. Ostatní si vzali lhůtu.

autor: ČTK