Odsouzení Rittigova advokáta komoře nevadí. Jiného vyloučila i bez trestu, zadlužil se a oběsil

Advokát David Michal může své advokátní služby poskytovat dál, přestože mu soud udělil podmíněný trest za vynášení informací BIS v kauze Jany Nečasové a čelí dalším dvěma obžalobám. Podle stavovské komory by trest pozastavení činnosti byl příliš přísný. Jinému advokátovi Václavu Sládkovi ale i bez odsouzení Česká advokátní komora pozastavila činnost a připravila ho o výdělek. Koncem roku se oběsil, podle své manželky právě kvůli tomu.

Praha – Pražský advokát David Michal na rozdíl od většiny svých kolegů chodí k soudu ve dvojí roli: Kromě toho, že je advokátem a hájí své klienty, sám ve třech případech čelí obžalobě v kauzách spojených s Ivo Rittigem. A v jedné z nich – vynášení důvěrných informací ze zpráv BIS – jej minulý týden soud nepravomocně potrestal devítiměsíční podmínkou.

Ani odsouzení a další dva běžící případy ale pro Českou advokátní komoru nejsou důvodem pro to, aby Michalovi pozastavila výkon advokacie. Podle ní by takové opatření bylo příliš tvrdé, a stavovská komora je tak používá jen ve výjimečných případech. "Berete jim možnost obživy, ničíte pověst, léta budovanou firmu," vysvětluje opatrnost její mluvčí Iva Chaloupková.

Jinému advokátu Václavu Sládkovi – který čelí stíhání, že peníze, které mu klient svěřil, vydal neoprávněné osobě – ale komora okamžitě činnost pozastavila. On to neunesl a koncem loňského roku se oběsil. "Semlelo ho to, dva roky nesměl dělat advokacii, strašně se zadlužil. Všichni nejdůležitější klienti nám utekli," řekla Aktuálně.cz jeho manželka a také advokátka Ivana Sládková.

Když to ohrozí důvěru v advokacii

Sládkův případ je přitom vysoce sporný a byl zřejmě sám podveden. Renomovaný advokát, kteří řešil složité ekonomické kauzy a často je i sám komentoval, totiž vydal 43 milionů korun z advokátní úschovy člověku, který se prokazoval falešnými doklady a v plné moci pozměnil čísla účtu, kam měla firma ČEZ vrátit zálohu na nakonec neuskutečněnou výstavbu solární elektrárny.

Mluvčí advokátní komory konstatuje, že každý případ je jiný. A jak v případě Michala, tak Sládka o něm rozhodlo vedení komory.

"Představenstvo pozastavuje preventivně výkon advokacie v těch případech, kdy je opravdu dostatečně silně přesvědčeno, že další výkon advokacie dotyčným ohrožuje důvěru veřejnosti v řádný výkon i advokacie jako celku," vysvětluje Chaloupková s tím, že jde vždy o individuální rozhodnutí představenstva.

Tresty pro advokáty V roce 2016 rozhodovala advokátní komora o 48 stíhaných advokátech. Dvanáct z nich potrestala pozastavením činnosti, pět vyškrtnutím. O rok dříve z 55 případů pozastavila činnost 15 advokátů, vyškrtla jich také pět. Advokáti mimo službu Michaela Salačová a Jan Slunečko - prvoinstančně odsouzeni za to, že s pomocí vědmy okradli umírajícího seniora o desítky milionů.

- prvoinstančně odsouzeni za to, že s pomocí vědmy okradli umírajícího seniora o desítky milionů. Ivo Hala - podle policie jedna z hlav insolvenčních podvodů kolem Viachemu. Mohou hájit dál David Michal a Karolína Babáková - spolu s Ivo Rittigem stíhaní za vyvádění peněz z dopravního podniku a tunelování firmy Oleochemical

- spolu s Ivo Rittigem stíhaní za vyvádění peněz z dopravního podniku a tunelování firmy Oleochemical Martin Grubner - podle policie hlava obřích daňových podvodů, případ míří před soud.

- podle policie hlava obřích daňových podvodů, případ míří před soud. Jiří Teryngel - loni v listopadu mu soud potvrdil tříletou podmínku za pomoc při krácení daní.

- loni v listopadu mu soud potvrdil tříletou podmínku za pomoc při krácení daní. Robert Vladyka - spolu se sisákem stíhán v kauze Viachem.

"Někdy dospěje k tomu, že je nutno pozastavit hned teď, bez vyčkání na rozhodnutí soudu, a někdy dospěje k závěru, že pro pozastavení činnosti nemá dostatek argumentů," dodává.

Zpronevěra? Smrtelný zločin

Chaloupková poukazuje na to, že zpronevěření peněz klienta je největším – "smrtelným" – hříchem advokáta. "Sáhne-li advokát na peníze a probíhá-li tam trestní řízení pro zpronevěru velkého rozsahu a je zjevná, nebo ty argumenty naznačují, že k něčemu došlo, tak se pozastavuje velmi rychle," vysvětluje.

Představenstvo mělo podle ní patrně k dispozici takové argumenty, které ho vedly k tomu, že je nutné Sládkovi jeho činnost pozastavit. "V době, kdy se jednalo o případu doktora Michala, představenstvo dospělo k jinému názoru," krčí rameny Chaloupková.

Každý rok řeší komora desítky stíhaných advokátů, o pozastavení činnosti či přímo vyškrtnutí pak rozhodne zhruba ve třetině případů.

Rok za Žida

Komora nemusí pozastavit činnost advokátovi jen v případě, kdy je stíhaný. Stejný trest si může odnést i v kárném řízení za to, že se provinil vůči etice svého stavu.

Na rok tak pozastavila komora například činnost advokátu Petru Kočímu za to, že při obhajobě členky ultrapravicové strany upozornil, že znalec, který hodnotil její výroky, je židovského původu – a může být podjatý. Po odvolání komora změnila trest na stotisícovou pokutu, i tu ale počátkem prosince zrušil soud.

„Čekáme na odůvodnění a řešíme, co s tím budeme dělat dál,“ uvedla Chaloupková.

Pokuta 200 tisíc

Vyškrtnutím hrozila komora před třemi lety i advokátu Václavu Láskovi, který kritizoval trojici advokátů kolem Rittiga v čele s již zmíněným Davidem Michalem.

Láska, který dělal analýzu nevýhodných obchodů pražského dopravního podniku, totiž uvedl, že v dopravním podniku fungovala "organizovaná zločinecká struktura". "Na všech těchto jednotlivých krocích se podíleli i sami advokáti," řekl tehdy na adresu advokátní kanceláře Šachta a Partners, v níž Rittigovi advokáti pracovali.

Komora za tato slova dala Láskovi nakonec pokutu 200 tisíc korun s odůvodněním, že znevážil advokátní stav. Poté, co se odvolal, pokutu zrušila. Mezitím policie jak Michala, tak jeho kolegy Karolínu Babákovou a Marka Stubleyho obvinila z vyvádění peněz z dopravního podniku.

autor: Marek Pokorný