Růst spotřebitelských cen v únoru posedmé zpomalil. Zdražil ale alkohol i tabák

Meziroční růst spotřebitelských cen v únoru zpomalil posedmé v řadě. Ceny se zvýšily o 2,1 procenta, zatímco v lednu to bylo o 2,2 procenta. Vyplývá to z údajů, které v úterý zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ). V meziměsíčním srovnání inflace rostla o 0,2 procenta, ovlivnily to především ceny za dopravu.

Podle vedoucí oddělení statistiky spotřebitelských cen ČSÚ Pavly Šedivé měly na zpomalení meziročního růstu největší vliv ceny oblečení, obuvi a bytového vybavení. Naopak více než v lednu zdražoval alkohol a tabák. Proti loňskému únoru letos lidé platili za alkohol a tabák o 10,5 procenta více. Nájemné zdražilo zhruba o procento, vodné téměř o dvě procenta a stočné bylo dražší o 2,3 procenta. Nákladnější bylo také pojištění a finanční služby. Elektřina naopak zlevnila o 2,8 procenta a cena zemního plynu o 4,7 procenta. Méně se platilo rovněž za poštovní a telekomunikační služby. "Ceny zboží úhrnem vzrostly o 2,1 procenta a ceny služeb o 2,3 procenta," uvedli statistici. Důvodem meziměsíčního růstu cen bylo především zdražení pohonných hmot a automobilů. O více než pět procent byla dražší také zelenina, ceny ovoce pak proti letošnímu lednu vzrostly o čtyři procenta.