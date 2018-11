Lidé si tu chtějí odpočinout, vysvětluje šéfová hotelu, kde odmítají ubytovat děti

Hotelů a restaurací, které by diskriminovaly hosty podle věku, v Česku nepřibývá. Česká obchodní inspekce (ČOI) letos dostala deset stížností na diskriminaci z důvodu věku, jako je právě nevpuštění dětí do ubytovacích a restauračních zařízení. Devět podnětů se ale týká restaurace Stodola House v Praze.

Inspekce již v zařízení provedla kontrolu a případ je ve fázi správního řízení, kde se rozhoduje také o výši pokuty, informoval mluvčí ČOI Jiří Fröhlich.

V letošním roce nabyla právní moci pokuta 5000 Kč pro Hotel Premier Janov nad Nisou, který neubytovával děti mladší deseti let. Manažerka hotelu řekla inspektorům, že služby v hotelu jsou postaveny tak, aby si ubytovaní spotřebitelé ve wellness odpočinuli.

Řadu let se vlekl spor jedné restaurace na Mladoboleslavsku s ČOI o pokutu 10 000 Kč za diskriminaci. Tu nakonec potvrdil Nejvyšší správní soud. Její provozovatel na dveře umístil nápis: "Tato restaurace není vhodná pro děti do šesti let v doprovodu rodičů z důvodu rušení ostatních a hotelových hostů. Vstup pouze pro dospělé a děti od šesti let v doprovodu rodičů."

Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu, kterým se nyní řídí soudy nižšího stupně i Česká obchodní inspekce, vyplývá, že: "Za ospravedlnitelný důvod pro zákaz vstupu dětí do restaurace nelze považovat provozovatelem pouze v obecné rovině deklarované zaměření na určitý druh klientely," uvádí rozsudek.

V případě diskriminačního jednání hrozí ze zákona sankce až do výše tří milionů Kč.