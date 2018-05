Lhůty pro revize domácích kotlů se zřejmě prodlouží na tři roky

před 1 hodinou

Prodloužení lhůty pro pravidelné revize domácích kotlů navrhl výbor v souvislosti se snahou stanovit horní hranici ceny těchto kontrol.

Praha - Lhůty pro revize domácích kotlů se zřejmě prodlouží o rok na tři roky a obce budou mít pravomoc zakázat vyhláškou spalování určitých paliv.

Sněmovna by to měla podle doporučení výboru pro životní prostředí schválit v novele o ochraně ovzduší, která zvýhodní přimíchávání některých biopaliv do benzinu a do nafty. Poslanci budou o podobě předlohy hlasovat na schůzi, která začne zhruba za tři týdny.

Prodloužení lhůty pro pravidelné revize domácích kotlů navrhl výbor v souvislosti se snahou stanovit horní hranici ceny těchto kontrol. Nyní se liší podle regionů a pohybují se až do několika tisíc korun. Lidé si také budou moci vyhledat školeného odborníka v databázi ministerstva pro životní prostředí, údaje do ní budou dodávat výrobci kotlů.

Rovněž pravomoc radnic zakázat vyhláškou na vymezeném území obce spalování některých druhů paliv v kotlích o tepelném příkonu do 300 kW předpokládá úprava navrhovaná výborem. Zákaz by se mohl týkat například hnědého energetického uhlí, uhelných kalů nebo lignitu. Nemohl by se vztahovat na kotle pro teplovodní ústřední topení, které splňují zákonem požadované emisní požadavky.

Sněmovna by podle doporučení výboru naopak neměla schválit návrh Jana Zahradníka (ODS) na zpřísnění podmínek pro úřední kontrolu kotlů přímo v domácnostech lidí. Zahradník chce, aby úřad musel na prověrku předem písemně upozornit, vlastník nemovitosti by s ní musel souhlasit. Pokud by vlastník souhlas ke kontrole nedal, měl by to být přestupek.

Nyní vlastníkovi hrozí postih za to, že kontrolujícímu úředníkovi přístup ke kotli neumožní. Na plénu by neměla podle stanoviska výboru upět ani úprava předsedkyně výboru Dany Balcarové (Piráti) o konci možných výjimek z emisních limitů pro velké znečišťovatele nejpozději k roku 2026.

Vládní novela v návaznosti na nové předpisy EU předpokládá, že dodavatelé benzinu a nafty by mohli započítávat do povinného minimálního podílu biopaliv dvojnásobně biopaliva, která byla vyrobena z použitých kuchyňských olejů a kafilerních tuků.

Platilo by to i pro takzvaná pokročilá biopaliva, která se vyrábějí z odpadů a nepotravinářské biomasy, například z řas, slámy nebo glycerolu. Pokud však dodavatelé minimální podíl biopaliv ve své produkci nesplní, bude jim hrozit přísnější pokuta. V benzinu nyní musí být nejméně 4,1 procenta biopaliv, v naftě šest procent. Podíly předloha nemění.

Novinka by měla snížit náklady dodavatelů benzinu na splnění povinného minimálního podílu biopaliv. Dodavatelé si podle novely navíc budou moci započíst do snížení emisí skleníkových plynů zemní plyn nebo zkapalněný ropný plyn, vysokoprocentní biopaliva, elektřinu a případně vodík, které pro dopravní účely dodali.

Sněmovna totožnou novelu projednávala už loni. Do říjnových voleb o ní nestihla rozhodnout.