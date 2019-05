Levnější volání po EU je na dosah. Operátoři sníží ceny nejpozději ve středu

před 29 minutami

Nejpozději od středy mobilní operátoři sníží ceny volání do zemí Evropské unie na zhruba 5,80 až 5,89 koruny za minutu, tedy asi na polovinu nynějších sazeb. Ve středu začne platit nařízení Evropské komise, které stanovuje maximální ceny volání do zemí EU na 19 centů (4,90 Kč) bez 21procentní DPH a šest centů (1,55 Kč) za SMS. Vyplývá to z informací Evropské komise a firem.

Zavedení nových maximálních cen navazuje na zrušení poplatků za roaming z června 2017 a je součástí unijní revize předpisů o telekomunikacích. "EU zasahuje proti neúměrně vysokým cenám, které jsou lidem účtovány za volání z jejich domovské země do jiného státu EU. Infografika V zemi předražených dat. Podívejte se, o kolik platí Češi za internet víc než ostatní projít infografiku Díky těmto dvěma krokům je nyní evropský spotřebitel plně chráněn před astronomickými fakturami za volání na jakékoliv evropské číslo, ať už doma, nebo v zahraničí," uvedla eurokomisařka pro digitální ekonomiku a společnost Marija Gabrielová. Vodafone snížil od 7. května cenu hovoru v rámci EU na 5,80 Kč za minutu. T-Mobile cenu snížil na 5,89 Kč za minutu a 1,86 Kč za SMS. Zároveň sjednotil ceny pro tarify i předplacené karty Twist. "Změnu podmínek pro mezinárodní volání na čísla v rámci EU jsme využili pro celkové zjednodušení a sjednocení ceníku za volání a SMS do celého světa," uvedl ředitel T-Mobilu pro ČR Juraj Bóna. Stejné ceny nabídne O2. Vedle toho firma poskytuje balíček Chytré volání do zahraničí, který za měsíční poplatek 199 korun nabízí neomezené volání na slovenská čísla a minutovou sazbu 3,50 korun do všech ostatních zemí. Nové předpisy o mezinárodním volání řeší velké cenové rozdíly, které existovaly mezi členskými státy EU. Běžná cena za hovor v unii v pevné či mobilní síti byla v průměru třikrát vyšší než běžná cena za hovor domácí. Poslání SMS zprávy v EU pak stálo průměrně dvakrát tolik, co její poslání v rámci domovského státu. V některých případech mohlo být volání do jiné země až desetkrát dražší než volání ve vlastní zemi. Nedávný průzkum Eurobarometr ohledně mezinárodního volání ukázal, že v uplynulém měsíci kontaktovalo někoho v některém jiném státě EU 42 procent respondentů. Na 26 procent dotázaných uvedlo, že při tom využili pevnou linku, mobilní telefon nebo SMS.