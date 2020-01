"Prokleté" berlínské letiště shání 20 000 falešných cestujících. Testuje běžný provoz

V bolestech vznikající nové berlínské letiště Willyho Brandta, které leží necelých 20 kilometrů od německé metropole, by mělo po sérii nejen technických peripetií letos v říjnu konečně po desetiletích odkladů začít fungovat. Ještě než ale vejde do ostrého provozu, chce si běžný chod vyzkoušet nanečisto. Pomoct s tím má dvacet tisíc dobrovolníků, které provozovatel letiště teď shání.

Do simulace provozu se může zapojit prakticky kdokoliv, stačí, aby byl jedinec plnoletý a rozuměl německy. Případní zájemci by měli být rovněž schopni překonávat větší vzdálenosti a v případě evakuace být připraveni na rychlé opuštění objektů, uvedl český web Airways.cz. Podle provozovatele může jít o kohokoliv, kdo prostě jen "miluje letiště nebo je zkrátka pouze zvědavý".

Německá společnost FBB, která má stavbu letiště na starosti, zřídila kvůli náboru dobrovolníků dokonce speciální internetové stránky. Na těch už zároveň avizovala, že zbývá obsadit jen pár posledních míst. Letiště přitom o výzvě informovalo teprve 27. ledna.

Lidé, kteří by si simulaci reálného provozu rádi vyzkoušeli, si musí udělat čas 29. června, nebo 15. října, kdy mají dobrovolnické akce proběhnout. Všech 20 tisíc účastníků si musí udělat volno také 29. dubna, kdy proběhne komplexní test a evakuační cvičení.

Dobrovolníci si jinak zahrají na pasažéry, kteří se chystají k odletu. Budou se tak muset dostavit k odbavení, projít bezpečnostní kontrolou a pokračovat dále do určené nástupní brány. Místo do letadla však nastoupí do autobusu, který je přiveze k jiné bráně. Pak se naopak vžijí do role cestovatelů, kteří se právě odněkud vrátili.

Skupina o dvaceti tisících osobách si ale kromě tohoto obvyklého chodu letiště vyzkouší třeba i evakuaci terminálu nebo přilehlého vlakového nádraží. V plánu jsou také noční testy a další jiné neobvyklé situace, které mohou cestující a zaměstnance letiště v reálu potkat.

"Budeme potěšeni, pokud se do závěrečného cvičení zapojí mnoho Berlíňanů a obyvatel Braniborska, kteří nám pomůžou provoz letiště vylepšit a kteří letiště poznají ještě před jeho otevřením," nechal se slyšet Engelbert Lutke Daldrup, výkonný ředitel firmy FBB, která má správu letiště na starosti.

Po trojici testování, se kterým pomohou dobrovolníci, by snad už otevření berlínského letiště nemělo nic bránit. Projekt měl původně fungovat už v roce 2011, stavba ale nabírala stále další a další zpoždění. Jeden z dalších termínů zněl květen 2012, i z toho ale nakonec sešlo, a to jen čtyři týdny před plánovaným otevřením. Nakonec se loni v listopadu stanovilo datum 31. října 2020.

Základní kámen ke stavbě, která ponese jméno bývalého kancléře Willyho Brandta (letiště Willyho Brandta, v originále Flughafen Berlin Brandenburg Willy Brandt), přitom slavnostně položilo několik spolkových ministrů a tehdejší berlínský starosta Klaus Wowereit už v září roku 2006. Projekt ale provázely korupční skandály i řada technických problémů, zejména nedostatky v protipožární ochraně, ale také třeba příliš krátké eskalátory.

Provozovatel letiště čelil dokonce žalobě od dnes již zkrachovalých aerolinií Air Berlin. Ty od něj požadovaly náhradu škody za to, že kvůli opakovanému odkládání termínu zahájení provozu nemohly využívat nově postavené budovy a musely létat odjinud. Air Berlin měly být hlavním klientem nového letiště, v roce 2017 ale skončily v insolvenci a záhy definitivně zanikly.

Podle německé verze serveru The Local se výdaje na stavbu letiště více než ztrojnásobily oproti původním odhadům, které hovořily o přibližně dvou miliardách eur (přes 50 miliard korun). Podle informací The Local se cena nakonec přehoupne přes sedm miliard eur (přes 175 miliard korun).

Berlín původně disponoval třemi letišti - Tegel a Schönefeld, která stále fungují, a Tempelhof, jenž je od roku 2008 uzavřený. Až vejde do provozu letiště Willyho Brandta, zruší se i Tegel.