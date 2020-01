Letiště v Bernu zůstalo na ocet. Nezájem aerolinek však místní vyřešili i bez dotací

Po loňském krachu švýcarské letecké společnosti SkyWork zůstalo letiště v tamní metropoli Bernu bez pravidelných linek. Vedení letiště proto uspořádalo crowdfundingovou kampaň na založení virtuální aerolinky. Splnit cíl a vybrat milion švýcarských franků se podařilo a první let "lidové" společnosti FlyBair odstartuje v květnu příštího roku.

Informoval o tom server Airways.cz. Pravidelné cesty do jižní Evropy má pro bernské letiště zajišťovat od května příštího roku virtuální aerolinie FlyBair. Na tu se v crowdfundingové kampani složila komunita, kterou trápilo, že po loňském krachu švýcarských aerolinek SkyWork z tamního letiště žádná pravidelná linka nelétá.

Aerolinka je virtuální proto, protože jí v praxi nebude patřit žádné letadlo. Podle Airways.cz bude lety zajišťovat společnost Lions Air Skymedia, která si pronajme letadla Embraer 190 od německých aerolinek. "Během příští letní sezony by se mělo létat zejména do středomořských destinací. Od podzimu 2020 chce FlyBair otevřít pravidelné linky do několika evropských měst," uvádí server.

I když letiště dokázalo na aerolinku vybrat potřebný milion franků (zhruba 23,5 milionu korun), celkem by se rádo dostalo až na 2,25 milionu franku (52,5 milionu korun). Tato částka má pokrýt první dva roky fungování, než se hospodaření firmy přehoupne do černých čísel.

Bernské letiště trápí, podobně jako krajská letiště v Česku, přílišná blízkost jiných mezinárodních dopravních uzlů. Například Curych je vzdálený od Bernu zhruba 125 kilometrů po dálnici, letiště v Basileji je ještě blíž. Roli hraje také dostupnost vlakem, která je v Bernu na velmi vysoké úrovni. V roce 2018 prošlo podle Airways.cz letištěm 151 tisíc pasažérů, zatímco v dobách největší slávy v roce 2012 odbavilo 271 tisíc pasažérů.

Pro toho, kdo by chtěl aerolinku podpořit větší finanční částkou, má švýcarské letiště připravenou zvláštní odměnu. Pokud se někdo rozhodne přispět alespoň půl milionem franků, terminál v letišti v Bernu ponese jeho jméno.

Česká krajská letiště se potýkají s podobným problémem, kvůli blízkosti Ruzyně či letišť nedaleko za hranicemi o ně dopravci nemají zájem. Vedení krajů však do modernizace dál mohutně investují a společnosti lákají na vysoké dotace z veřejných prostředků. Ani tak se jim však vytváření sítě pravidelných destinací nedaří. Například do soutěže o dotace v Ostravě se přihlásil jen polský Lot, z Pardubic pak létá přes zimu jen jediná linka do ukrajinského Kyjeva.