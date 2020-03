Lázně se bojí zániku, žádají pomoc od státu. Některá zařízení propustí desítky lidí

Českým lázním hrozí kvůli opatřením proti šíření koronaviru zánik. Tvrdí to Svaz léčebných lázní, který se proto obrátil na VZP i vládu s prosbou o pomoc. Žádá o zálohové platby i vyšší platby za ošetřovací den po opětovném rozjezdu, uvedl prezident Svazu léčebných lázní ČR Eduard Bláha.

Podle Bláhy jsou tuzemské lázně jediným zdravotnickým sektorem, který byl vládními usneseními postupně celý uzavřen a přišel zcela o tržby. Vláda už dřív v rámci opatření proti šíření nového koronaviru zakázala lázeňským zařízením přijímat do péče nové klienty.

"Jsme připraveni se na odstraňování ekonomických následků epidemie podílet investováním předchozích zisků, ale naše rezervy nejsou nevyčerpatelné. Bez účinné a rychlé pomoci státu, respektive zdravotních pojišťoven, nevydrží na více než měsíc a půl. Pomoc bude ale potřeba i v době očekávaného a velmi pomalého rozjezdu oboru v prostředí přetrvávajících epidemiologických opatření nebo strachu," uvedl Bláha.

Zdravotní pojišťovny svaz lázní požádal, aby dočasně poskytovaly zálohy na úhrady v paušální výši minimálně 75 procent z objemu úhrady jednotlivých měsíců roku 2019 a to zatím nejspíš za duben, květen a červen. "Je totiž jasné, že bez příjmů provozní financování z bank lázně nezískají," vysvětlil Bláha.

Lázně by také uvítaly zvýšení ceny za ošetřovací den za péči během března a dubna o 33 procent, protože ji minimálně o tuto hodnotu zvýšila epidemiologická opatření, a zvýšení ceny návrhu na lázeňskou péči za ošetřovací den o 25 procent i za první tři měsíce po rozjezdu.

Lázně vsadí na reorganizaci

V pondělí oznámily kvůli kritické situaci své budoucí uzavření Léčebné lázně Bohdaneč a lázně v Teplicích nad Bečvou. Propustí také část zaměstnanců.

Jedny z nejstarších moravských lázní, Lázně v Teplicích nad Bečvou na Přerovsku, přeruší po postupném omezování činnosti provoz k 9. dubnu. O práci postupně přijde 150 lidí, což je téměř polovina všech zaměstnanců, informovala výkonná ředitelka lázní Bohdana Opočenská. K původnímu počtu pracovníků už se lázně nevrátí, čeká je reorganizace a zaměří se především na rehabilitace. V lázních se specializací na léčbu kardiovaskulárních chorob dosud pracovalo 317 zaměstnanců.

"Nepočítáme s tím, že se lázně v nejbližším roce vrátí do původních kolejí. Máme hodně klientů v seniorském věku; domnívám se, že bude velká obava o jejich zdraví, aby se účastnili takových velkých akcí, jako je léčba v zařízení, kde se pohybuje více lidí," uvedla Opočenská.

Léčebné lázně Bohdaneč na Pardubicku přeruší do odvolání provoz už 3. dubna. Postupně také propustí 80 lidí, informovaly v tiskovém prohlášení. Lázně mají teď kolem 330 zaměstnanců.

"Rapidní pokles a následný úplný výpadek tržeb nutně vede k přijetí mimořádných opatření pro zajištění ekonomické udržitelnosti včetně rušení pracovních míst," řekla Radka Zmeková z oddělení marketingu.

Ani Bohdanečské lázně neplánují po nějaké době znovu rozšířit počet zaměstnanců. "Po obnovení provozu, které bude postupné a počátek zatím nelze časově odhadnout, se již lázeňské zařízení k původnímu počtu zaměstnanců nevrátí. Vedení společnosti připravuje reaktivační program, který lázeňské zařízení více než doposud soustředí na poskytování cílené rehabilitační péče skutečně potřebným klientům," uvedla Zmeková.

Propuštění naopak nechystají například Slatinné lázně Třeboň, byť za duben čekají ztrátu 20 milionů Kč. Podle starosty Třeboně Jana Váni (ODS), který je i jedním z jednatelů lázní, se polovina z téměř 500 zaměstnanců nachází doma, někteří na ošetřovném, ostatní se 70 procenty platu.

Kvůli tomu, že lázně již od předminulého čtvrtka nesmí přijímat nové hosty, se už v neděli rozhodl zavřít třeba také Lázeňský hotel Pawlik, který je součástí Františkových lázní.

Svaz léčebných lázní se podle Bláhy obrací také na vládu, a to s žádostí o podporu zaměstnanosti. "Lázněmi vyplácené mzdy - náhrady nepracujícím zaměstnancům, jakkoliv budou krácené, nyní fungují jako nejrychlejší a účinná "podpora v nezaměstnanosti". Tu bychom chtěli dočasně distribuovat místo úřadů práce, pokud nám na každého zaměstnance vláda přidá stejně jako na OSVČ 15 000 korun, nepodmíní to výplatou 100 procent mzdy a opět stejně jako OSVČ nám odpustí i odvody. Bylo by to rychlé, nezavalilo by to administrativou ani frontami úřady práce v našich pohraničních regionech," uvedl Bláha.

"Náš návrh státu není požadavek, ale spíše nabídka řešení pro udržení zaměstnanosti. Tu určitě velmi podpoří i ohlašované odložení splatnosti úvěrů a hypoték. A v budoucnu snad i přijetí záchranného balíčku pro podporu tuzemského cestování," dodal prezident svazu lázní.