Bžoch: Lhalo ANO o důchodech? Nebyl to úmysl. Olej do ohně se ale přilévat neměl

"Kdo by z toho neměl divný pocit," říká k přestřelkám mezi vládním Spolu, prezidentem a hnutím ANO ohledně důchodové reformy kandidát do Evropského parlamentu za ANO Jaroslav Bžoch. Podle něj by bylo pro Čechy nejlepší, kdyby ani jedna ze stran zbytečně nepřilévala olej do ohně. "Z naší strany to ale nebyl úmysl," brání hnutí expremiéra Babiše, které mělo výhrady k jednání s prezidentem.

Spotlight Aktuálně.cz - Jaroslav Bžoch | Video: Tým Spotlight