Strach a vyhrocené hádky. Situace v lázních je napnutá, hosté si stěžují na podmínky

Jednadvacetiletá Ludmila Hudská se od minulé neděle zotavuje ve Františkových Lázních po operaci slepého střeva. Místo ozdravného pobytu, na který se těšila, je ale podle svých slov spíše svědkem vyhrocené situace. Nerozumí tomu, proč vláda nechala i přes stav nouze lázeňská zařízení otevřená, a podle ní například přibývá pacientů, kteří ze strachu nechtějí navštěvovat některé lázeňské procedury.

"Je tu část lidí, kteří chtějí odjet. Na proceduře vždycky dostanete razítko a podpis, že jste ji absolvovali, a někteří lidé si teď chodí už jen pro to razítko a na proceduru samotnou už nejdou," popsala Hudská pro on-line deník Aktuálně.cz, který s ní telefonicky mluvil během jejího pobytu v lázních a má k dispozici dokumenty, které její pobyt dokládají.

Důvod vyhýbání se lázeňským aktivitám? Někteří návštěvníci podle ní nemají dobrý pocit z toho, že se v léčebném zařízení pohybuje velké množství lidí v době pandemie koronaviru, kdy se stát mimo jiné snaží předejít shlukování většího počtu osob.

Vláda kvůli šíření nového typu koronaviru přijala před necelými dvěma týdny mimořádná opatření, kterými kromě jiného nařídila zavřít většinu obchodů a stravovacích zařízení, ale třeba také veškerá wellness zařízení, posilovny, koupaliště nebo solária.

Zákaz se dotkl i ubytovacích zařízení s pár výjimkami, mezi které se dostaly právě i lázně. Ty mohou zůstat otevřené, pokud v nich provozovatelé poskytnou pouze lázeňskou službu hrazenou aspoň zčásti z veřejného zdravotního pojištění, nikoliv pro samoplátcovskou klientelu. Minulý týden ale kabinet rozhodl, že lázeňská zařízení nesmějí od 19. března přijímat další pacienty.

Hudská původně do lázní kvůli událostem kolem koronaviru vůbec nechtěla nastoupit. Nebyla si ale jistá, jestli by jí vyšla vstříc pojišťovna, kdyby do ozdravného zařízení nestihla nastoupit do konce platnosti poukazu. Lázeňské pobyty bývají časově omezené - doba se odvíjí od konkrétní situace daného pacienta. S podobným problémem podle Hudské, které by platnost poukazu vypršela na konci dubna, bojovali i jiní pacienti.

Podle Svazu zdravotních pojišťoven ČR ale pojišťovny již nastalou situaci, kdy lázně z rozhodnutí vlády nesmí od minulého čtvrtka přijímat další zákazníky, řeší. Sama Hudská, které se kvůli šířící se nákaze do lázní také příliš nechtělo, přiznala, že se na svou pojišťovnu neobrátila.

Nepohodlné roušky

Některým lázeňským hostům podle Hudské vadí například to, že během veškerých procedur a cvičení musí nosit roušky. "V rouškách teď musíme být celý den, stejně jako třeba prodavači. Jediný čas, kdy si ji můžeme sundat, je na pokoji. Na té proceduře je to velmi nepříjemné. Vše se vám paří, a do toho ještě máte roušku," vylíčila Hudská.

Hudská zdůrazňuje, že proti povinnému nošení roušek (či respirátorů, šátků nebo šál), které vláda povinně zavedla minulý týden, nic nenamítá. Podle ní ale v případě lázní takové nařízení nedává smysl, když se zde mohou jiné věci, které jsou jindy zakázané. Naráží tím například na společné stravování, které podle ní není z hygienického hlediska v pořádku.

"I nadále tu probíhá rautové stravování, všichni používáme stejné lžíce k nabírání potravin a v jídelně není problém napočítat přes padesát osob v jednom okamžiku," uvedla žena. "Navíc s rouškou se těžko najíte. Musíte si ji sundat, poprskáte si ruce a pak si ji těma rukama zase nandáte. Zkrátka s ní musíte manipulovat," dodala Hudská.

Ředitel: Na opatření dohlíží kontrola

S tvrzením ženy ale nesouhlasí Viktor Slezák, obchodní ředitel společnosti Františkovy Lázně Aquaforum, ve které je Hudská ubytována. Do jídelny se podle něj například v současné době nevpouští více než třicet osob najednou. Hotel podle něj také jednou až dvakrát denně navštěvuje kontrola, která dohlíží na dodržování zvýšených hygienických opatření.

Podle Hudské tkví hlavní problém v tom, kolik lidí se nejen v jídelně, ale i na jednotlivých procedurách během jediného dne mihne. Podle ní si také může například každý přijít zaplavat do bazénu určeného k lázeňské péči, který se v komplexu nachází, kdy se mu zlíbí, a počet plavců ve vodě nikdo nekontroluje.

Někteří hosté podle ní také dostali k dispozici jen jednorázovou roušku, kterou nosí několik dní po sobě. V současné době podle ní hotel ubytovává kolem 130 osob.

Podle Slezáka ale personál například vše potřebné v hotelu co dvacet minut dezinfikuje a i samotní zaměstnanci jsou podle něj pod "drobnohledem", protože si například každý den musí nechat změřit teplotu. Za samozřejmost pak označuje to, že se při příchodu do zaměstnání převléknou z civilu do pracovního oděvu.

Slezák se naopak od Hudské domnívá, že lázně jsou pro lidi v současné době bezpečnějším prostředím, než kdyby byli doma a "riskovali" například pochůzku do obchodu s potravinami. Vedení se hotel přesto rozhodlo k 29. březnu uzavřít vzhledem k tomu, že nemohou nabírat nové pacienty.

S tím, že lázně představují pro lidi bezpečnější místo, souhlasí i Jiří Landa, jednatel společnosti Lázně Hotel Vráž. "Nesmí sem žádné návštěvy a zdejší hosté nesmí vycházet z lázeňského zařízení, takže jde vlastně o uzavřenou komunitu, kde se nemá kdo jak nakazit. I přebírání zásob probíhá způsobem, aby do areálu nepronikly žádné cizí osoby," uvedl Landa, který spravuje malé lázně u Písku, v nichž v současně době pobývá 89 hostů. Zákaz návštěv platí také pro hotelový komplex Pawlik.