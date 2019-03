Kotlíkové dotace se vrací. Stát podpoří výměnu starých kotlů, získat se dá 127 tisíc

Ve třetí vlně kotlíkových dotací mohou domácnosti získat až 127 500 korun na výměnu starých kotlů na tuhá paliva za plynový kondenzační kotel, tepelné čerpadlo nebo kotel na biomasu.

Poslední fáze začne 1. dubna a nejpozději do konce září musejí kraje vyhlásit výzvy pro občany. V tiskové zprávě o tom dnes informovalo ministerstvo životního prostředí, které krajům poskytne na výměnu zdrojů tepla přes tři miliardy korun. Mezi prvními budou přijímat žádosti o dotace Středočeský, Olomoucký, Karlovarský a Moravskoslezský kraj.

"Kotle 1. a 2. emisní třídy budou muset domácnosti vyřadit z provozu už za tři roky a toto jsou zatím poslední peníze, které můžeme občanům na výměnu starých kotlů poskytnout. Výhodnější podmínky už nebudou," řekl ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO). Možnost provozování těchto kotlů skončí v září 2022, což bylo stanoveno zákonem v roce 2012.

Ministerstvo počítá s výměnou minimálně 30 tisíc kotlů. Poprvé budou z podpory zcela vyjmuty kotle spalující uhlí. "Nejprve se zaměříme na domácnosti v prioritních lokalitách, kde je ovzduší kvůli používání nevyhovujících kotlů nejvíce znečištěné a dopad na zdraví lidí nejhorší. Tam lidé získají na výměnu bonus 7 500 korun," dodal Brabec.

V Moravskoslezském, Ústeckém a Karlovarském kraji budou mít navíc domácnosti možnost využít takzvané kotlíkové půjčky. Bezúročné půjčky si mohou vyřídit v obci a v kombinaci s kotlíkovou dotací z ní výměnu kotle zaplatit.

Do konce září kraje musejí vyhlásit výzvy a do konce října spustit příjem žádostí. Karlovarský kraj začne žádosti přijímat už 11. června. Středočeský a Olomoucký kraj chtějí začít hned v prvním červnovém týdnu. Moravskoslezský by měl začít už v květnu.

Částku, kterou kraje mohou pro své obyvatele získat, a počet kotlů na výměnu stanovilo ministerstvo. Kraje si ale určí finální podobu dotací. Danými podmínkami jsou například výše dotace.

V první a druhé vlně kotlíkových dotací lidé vyměnili 48 000 kotlů a dalších 12 800 výměn se dokončuje. Domácnostem bylo proplaceno 5,25 miliardy korun. Největší zájem byl o dotace na tepelná čerpadla. První výzva umožňovala příspěvek i na čistě uhelné kotle, druhá už pouze na kombinované.

Tabulka vyhlášení výzev a příjem žádostí 3. vlny kotlíkových dotací v krajích

Kraj Vyhlášení výzvy Příjem žádostí Moravskoslezský 10. 4. 2019 13. 5. 2019 Královéhradecký 1. 7. 2019 11. 9. 2019 Liberecký 15. 7. 2019 23. 9. 2019 Vysočina září 2019 říjen 2019 Středočeský konec dubna 2019 1. 6. 2019 Ústecký první týden v červenci 16. 9. 2019 Karlovarský 1. 4. 2019 11. 6. 2019 Pardubický 30. 9. 2019 31. 10. 2019 Jihomoravský druhá polovina září druhá polovina října Olomoucký 30. 4. 2019 4. 6. 2019 Zlínský září 2019 říjen 2019 Plzeňský září 2019 říjen 2019 Jihočeský přelom srpen/září přelom září/říjen Praha 16. 9. 2019 31. 10. 2019

Zdroj: Ministerstvo životního prostředí