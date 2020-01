Strach z epidemie je subjektivní, storno cesty neproplatíme, tvrdí některé pojišťovny

Kuni Nguyenová

Zatímco mnozí letečtí dopravci reagují na obavy lidí z cestování do Asie vstřícně a storna letenek kvůli obavám z koronaviru plně proplácí zpět, u pojišťoven to tak jednoduché není. Pokud si lidé k cestovnímu pojištění zaplatili i možnost storna cesty, u některých společností mohou mít podle zjištění Aktuálně.cz s uznáním plnění problém.

Čínský cestovní ruch čelí v souvislosti s nárůstem počtu osob nakažených koronavirem krizi. Dopadá zejména na tamní letecké společnosti a zprostředkovaně i na prodejce letenek po celém světě. Ti jsou zavalení dotazy cestujících, kteří si zakoupili letenku do Číny, ale vzhledem k nečekanému zhoršení situace nechtějí odletět.

"Zaznamenali jsme dotazy na možnou změnu termínu cest nebo storno," potvrzuje situaci obchodní ředitelka jednoho z největších českých prodejců letenek Student Agency Věra Janičinová.

Aerolinky i prodejci se však k cestujícím ohledně žádostí o storno staví většinou vstřícně. Pokud se český turista rozhodne neodcestovat, má možnost kontaktovat portál, kde letenku zakoupil, a domluvit se na reklamaci.

"Společně s leteckými společnostmi se snažíme řešit situaci tak, abychom cestujícím vyšli co nejvíce vstříc. Řešením může být třeba změna termínu letů zdarma nebo vrácení finančních prostředků vynaložených za letenku v plné výši," říká Josef Trejbal, ředitel dalšího z největších českých letenkářských portálů Letuška.cz.

Vliv na kompenzaci má v první řadě datum zakoupení letenky a pak pravidla konkrétní letecké společnosti. Každý dopravce totiž řeší náhradu jinak. "V současné době lze takto měnit letenky zakoupené do 23. ledna pro cesty na nejbližší týdny. Přesné podmínky lze poskytnout pro každou rezervaci individuálně, v návaznosti na podmínky leteckých dopravců," říká Janičinová ze Student Agency.

Přímé lety z Česka do Číny provozují tři letečtí dopravci: China Eastern, Hainan Airlines a Sichuan Airlines. Všechny tyto aerolinky peníze za stornované letenky plně vrací. "Zákazníci mají možnost bezplatného vrácení letenky na všechny lety China Eastern Airlines bez výjimky. Letenky musí být vystaveny do 24. 1. letošního roku," uvádí pražská pobočka aerolinky.

Letenky do Číny nabízejí i jiné letecké společnosti, ovšem s nutností přestupu. Mezi ně patří například blízkovýchodní gigant Emirates. Původně sice storna prováděl jen podle podmínek uzavřených během rezervace, v průběhu úterý však pravidla změnil a v reakci na šířící se nákazu vyšel klientům vstříc. "Svým zákazníkům umožňujeme buď plné vrácení peněz z letenek, nebo změnu letenky do jiné destinace, která u Emirates spadá do stejné cenové kategorie, například na Srí Lanku," uvedla společnost.

U pojištění storna cesta hrozí výluky

Zatímco aerolinky vycházejí klientům vstříc, u pojišťoven je situace komplikovanější. Pokud si turisté třeba v rámci cestovního pojištění pojistí i storno cesty s proplacením ostatních nákladů, nemusí mu oprávněnost storna ani za současné situace likvidátoři uznat.

Například pojišťovna Allianz má v obchodních podmínkách stanovené, že pokud se klient obává vyjet do zahraničí z důvodu zhoršení či stabilně nedobré epidemiologické situace, pojištění storna se na něj nevztahuje. Podobnou výluku má ve svých podmínkách i pojišťovna ERV. "Když chce zákazník cestu zrušit jen z vlastní obavy výskytu koronaviru v oblasti, kam má cestovat, tak bohužel nárok na vrácení peněz z pojištění storna nemá," uvedl v úterý Aktuálně.cz Vlastimil Divoký z ERV. Později své stanovisko upřesnil s tím, že společnost bude o nastalé situaci ještě jednat a pravidla se tak pravděpodobně ještě změní.

Některé pojišťovny jsou sice s úhradou nákladů storna cesty vstřícnější, nicméně ani jejich pravidla se nevztahují na Čínu celoplošně. "Pojištění musí být v takovém případě zakoupeno před 22. lednem. Destinací musí být jedna z karanténních oblastí podle WHO," vysvětluje Jiří Cívka z Axa.

Podobnou podmínku v rámci storna cestovního pojištění má i pojišťovna Uniqa. "Pokud by pojištěný prokázal, že měl cestovat právě tam a že neodcestuje, vrátíme mu pojistné. Pokud ale měl odjet do jiné čínské provincie nebo jiné země, pro která aktuálně žádná omezení ze strany MZV (ministerstvo zahraničních věcí, - pozn. red.) vyhlášena nebyla, pojistné bychom nevrátili," vysvětluje Eva Svobodová, tisková mluvčí Uniqa.

Související České cestovky evidují první storna zájezdů do Asie kvůli koronaviru

Také u Generali je finanční kompenzace možná pouze v případě, kdy by mezinárodní úřady a česká ministerstva vyhlásily epidemii v místě jeho plánovaného pobytu. "Aktuální situace kolem šíření koronaviru tuto podmínku splňuje. Klientům, kteří si v rámci cestovního pojištění sjednali také pojištění storna, podle varianty vyplatíme 80 nebo 100 % za letenky či ubytování v místě pobytu," uvádí Jan Marek, tiskový mluvčí Generali České pojišťovny.

Nová virová epidemie v Číně si podle tamních úřadů vyžádala již přes 4500 nakažených, 100 z nich zemřelo. Čínské cestovní kanceláře zrušily všechny skupinové zájezdy.

Momentálně je při pobytu v celé Číně doporučeno dbát zvýšené opatrnosti a hygieny. Úřady radí preventivně používat ústní roušky a nevyhledávat místa s velkou koncentrací osob, jako jsou třeba tržiště. "Aktuální situaci v Číně doporučujeme cestujícím sledovat na stránkách ministerstva zahraničních věcí ČR," uzavírá Trejbal z Letuška.cz.