Kolik Čechů je opravdu chudých? Projděte si nová čísla, lépe je na tom jen Island

před 41 minutami

Příjmovou chudobou byl vloni ohrožen téměř každý desátý Čech, tento podíl se v posledních letech výrazněji nemění. Na nejnižší hodnotu za posledních jedenáct let však loni klesla míra lidí, kteří mají takzvaný materiální nedostatek a nemohli si dovolit čtyři a víc z devíti vybraných položek.

Praha - Podíl obyvatel, kteří jsou v Česku ohroženi takzvanou příjmovou chudobou, loni dosáhl 9,7 procenta, tedy asi 1,02 milionu lidí. Zůstal tak prakticky na stejné úrovni jako v předchozích dvou letech. Vyplývá to z nově zveřejněných údajů Českého statistického úřadu (ČSÚ).

"Příjmovou chudobou byl loni ohrožen zhruba každý desátý obyvatel České republiky," říká Michaela Brázdilová z oddělení sociálních šetření ČSÚ. Jde zejména o nezaměstnané, neúplné rodiny s dětmi a starobní důchodkyně, které žijí samy. Ohrožena jsou 8,5 procenta mužů a 10,8 procenta žen.

Finanční hranice pro ohrožení příjmovou chudobou stále roste. U domácnosti samostatně žijícího člověka loni stoupla na 10 691 korun, co je o téměř 500 korun více než před rokem. U rodičů se dvěma dětmi do 13 let loni tato hranice dosáhla 22 450 korun.

Na nejnižší hodnotu za posledních jedenáct let však loni klesla míra takzvané materiální deprivace. Zatímco v roce 2005 dosahovala 11,8 procenta a například v roce 2014 činila 6,7 procenta, loni už klesla na 4,8 procenta.

Míra materiální deprivace ukazuje podíl osob, jejichž domácnosti si nemohou dovolit čtyři a více položek z těchto devíti: auto, pračka, telefon, barevná televize, dostatečně vytápěný byt, týdenní dovolená pro všechny členy domácnosti, konzumace masa každý druhý den, úhrada neočekávaného výdaje (ve výši odpovídajícího nynějším 9900 korunám) a včasné hrazení pravidelných plateb za bydlení či splácení půjček.

Neočekávaný výdaj ve výši 9900 korun by si nemohla ze svých peněz (bez půjčky) dovolit zaplatit třetina obyvatel (32,1 procenta). Na týdenní dovolenou nemá peníze 28,9 procenta lidí.

Míra ohrožení příjmovou chudobou, míra materiální deprivace a míra nízké pracovní intenzity (ta v Česku loni klesla z 6,8 na 6,7 procenta) tvoří dohromady ukazatel nazvaný souhrnný evropský indikátor sociálního vyloučení.

Česká hodnota souhrnného indikátoru sociálního vyloučení loni klesla o sedm desetin procentního bodu na 13,3 procenta a zůstává mezi nejnižšími v Evropě. Podle zatím posledních dat za rok 2015 na tom byl lépe jen Island. Průměr EU dosahoval 23,7 procenta. Porovnání s ostatními státy za rok 2016 ještě není k dispozici.

Statistici také zjistili, že více než šestina lidí (17,8 procenta) má problém s výdaji za zdravotní péči - tedy léky, ošetření a další služby zaplatí jen s obtížemi. Více než desetina (11,3 procenta) pak má potíže zaplatit školní družinu.

