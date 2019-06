KFC i pro vegany. Fast food nabídne Britům místo masa rostlinnou bílkovinu

Řetězec rychlého občerstvení KFC známý obalovanými kousky kuřecího masa chce oslovit i ty, kteří maso nejedí. Ve 20 britských restauracích bude od příštího týdne do poloviny července nabízet sendvič, v němž je místo plátku kuřecího rostlinná bílkovina. Bude-li o novinku dostatečný zájem, zváží KFC její trvalé zařazení do nabídky, uvádí britská média.

Burger bez masa nazvali jeho tvůrci The Imposter, což by se dalo přeložit jako "podvodník" nebo někdo, kdo se vydává za někoho jiného. V tradičním kořeněném obalu je v něm místo kuřecího řízku náhražka masa s názvem Quorn. Dále obsahuje kousky salátu, klasickou majonézu pak nahradila majonéza veganská. Podle KFC The Imposter za ostatními produkty nijak nezaostává "v chuti, křupavosti či šťavnatosti".

Podobnou cestou se už dříve vydal i McDonald's, který začal v lednu nabízet veganskou verzi dětského menu, ve Skandinávii je pak od konce roku 2017 stálou součástí nabídky sendvič McVegan.

Bulvární deník The Sun naznačuje, že novinka KFC by řetězci mohla pomoci, pokud by se opakoval případ z loňska, kdy stovkám britských poboček došlo maso. "Kdyby jim z jakéhokoli nepravděpodobného důvodu (zase) došlo kuřecí, pak bych si s radostí veganský burger objednala," napsala reportérka The Sun, která The Imposter vyzkoušela.

KFC bude veganský sendvič nabízet ve dvaceti pobočkách v Londýně, Bristolu a anglickém regionu Midlands čtyři týdny, a to už od pondělka. Prodávat se bude za tři libry (asi 86 Kč), tedy o libru levněji než verze s masem, The Imposter má také oproti tradičnímu kuřecímu sendviči o něco méně kalorií.

"Není to spravedlivé. Veganům byla až doposud úžasná chuť KFC krutě odpírána. Z toho důvodu jsme tvrdě pracovali, abychom zdokonalili The Impostor," citovala televize Sky News Vicotrii Robertsonovou z KFC UK & Ireland. Tvář řetězce - plukovník Sanders - by podle ní byl na novinku pyšný.,