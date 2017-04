Jandejsek: Česko má být proti rozpočtu EU, pokud se nesjednotí dotace

před 1 hodinou

Staré členské státy podle nového ředitele Agrární komory Zdeňka Jandejska zničily české zemědělství svými dumpingovými dovozy, kterým nemohou čeští zemědělci konkurovat. V nové zemědělské politice EU po roce 2020 by proto neměl premiér Bohuslav Sobotka podpořit rozpočet unie, pokud se dotace nesrovnají. Loni české zemědělství dosáhlo zisku přes 20 miliard korun.

Praha - Premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) by neměl hlasovat pro rozpočet Evropské unie, pokud nebudou mít všechny členské státy podobnou výši národních dotací. Uvedl to nový prezident Agrární komory ČR Zdeněk Jandejsek s poukazem na novou etapu evropské zemědělské politiky, která začíná po roce 2020.

K ČR by se podle Jandejska mohly přidat i další nové státy EU. Staré členské státy totiž podle něj zničily české zemědělství svými dumpingovými dovozy, kterým nemohou čeští zemědělci konkurovat. Ředitel firmy Rabbit Trhový Štěpánov nahradil před třemi týdny v čele komory Miroslava Tomana.

Rozpočet EU navrhuje Evropská komise, členské země a europarlament k němu zaujmou svá stanoviska. V případě států se rozhoduje takzvanou kvalifikovanou většinou, podpora je tedy potřeba nejméně od 16 zemí reprezentujících nejméně 65 procent obyvatel EU.

Pokud se stanoviska Rady EU a parlamentu liší, hledá se kompromis, který následně musí obě instituce potvrdit. Český premiér tedy do práce na unijním rozpočtu přímo nezasahuje a vetovat jej nemůže.

Podle údajů Českého statistického úřadu vzrostl zisk v českém zemědělství loni meziročně o 25,9 procenta na 20,22 miliardy korun. Zemědělská produkce meziročně vzrostla o 1,8 procenta na 129,3 miliardy Kč. Hodnota živočišné produkce se snížila o 0,2 procenta na 46,3 miliardy korun, hlavně kvůli poklesu cen mléka, drůbeže a vajec.

Jandejsek by však byl rád, kdyby se množství skotu, drůbeže a prasat vrátilo k úrovni, která byla v Česku po pádu socialismu. Tehdy podle něj dostávali zemědělci menší podpory, přesto dokázali z hektaru půdy více produkovat.

Podle údajů ČSÚ bylo na českém území v roce 1990 4,8 milionu prasat. V loňském roce pak 1,6 milionu kusů, jejich počet se snížil zhruba na třetinu. Jejich počty klesly pod čtyři miliony na začátku tisíciletí, pod tři miliony kusů pak v roce 2005.

Problém jsou prý skryté podpory

Peníze přerozdělované z EU jsou podle Jandejska redistribuované zhruba správně mezi jednotlivé členské státy, problémem jsou podle něj národní a krajské dotace, stejně tak "skryté podpory".

"Třeba v Rakousku každý, kdo zaměstná školáka, který přijde pracovat alespoň na pět let, dostane dotaci 250 000 korun na rok od ministerstva práce. A pokračujeme dál, odbytové organizace dostanou peníze, zpracovatelské organizace dostanou peníze. To je kolonizace východních zemí," řekl Jandejsek.

V rámci přerozdělování peněz by podmínil příjem zemědělských přímých dosud nárokových dotací, pocházejících z evropského rozpočtu, zatížeností půdy zvířaty. Ti, kteří by měli více krav nebo prasat, by dostávali více peněz.

