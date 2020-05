"V" je nereálné, "U" dává naději, "W" děsí. Jaký tvar bude mít křivka současné krize

Jak bude vypadat rychlost ekonomického oživení po koronavirové krizi? Řada ze scénářů se dá podle křivky výkonu hospodářství znázornit pomocí písmen. Zeptali jsme se analytiků, která z variant je podle nich nejpravděpodobnější. Většina z nich volí fajfku, tedy notoricky známé logo firmy Nike. Ta v ekonomické teorii značí prudký pokles a jen velmi pozvolné oživování. V úvahu připadá i U, W či L.

K předpovědi, že ekonomika bude kopírovat znak zaškrtnutí, se přiklání například analytik Tomáš Volf ze společnosti Citfin. "Odhady v tempu zotavení ekonomiky se různí, ale vzhledem k vleklému průběhu vládních opatření u nás i u našich obchodních partnerů se dá čekat, že křivka průběhu této krize bude mít tvar loga společnosti Nike, tedy prudký pád ve velmi krátkém čase vystřídá pozvolný návrat k normálu," domnívá se Volf.

Pomalou cestu zpět do období před pandemií zdůvodňuje například sníženou domácí i zahraničí poptávkou. Spotřebitelé - firmy i domácnosti - budou podle Volfa mnohem obezřetnější ve svých výdajích z obav o své budoucí příjmy. Nákupy dlouhodobého a zbytného zboží tak odsunou na pozdější dobu.

Také podle hlavního ekonoma Czech Fund Lukáše Kovandy si lze průběh krize představit jako logo známé sportovní značky. "Například sektor letecké dopravy se na úroveň roku 2019 vrátí až v roce 2025. Důvodem je nejen probíhající nárůst míry nezaměstnanosti napříč jednotlivými zeměmi, zejména těmi ekonomicky vyspělými typu USA," uvedl Kovanda.

Podle něj zabere zhruba dva roky, než se jednotlivá odvětví přizpůsobí nové pokrizové situaci.

"Prudký pokles následovaný postupným zotavením až na předchozí úroveň, které ovšem není tak svižné, se jeví jako zdaleka nejpravděpodobnější. Všechno v ekonomice zůstává využitelné, jako tomu bylo před epidemií, nicméně kvůli délce trvání omezení bude muset dojít k určité reorganizaci, kdy část subjektů zanikne a jejich roli převezmou jiné. Tento proces nějaký čas zabere, proto ten pomalejší náběh," souhlasí se svými kolegy také analytik Raiffeisenbank Vít Hradil.

Špatná pomoc státu může vést k 'W'

Hradil ale nevylučuje ani variantu, že se bude krize tvarovat do písmene W. To označuje dvojitý pokles, kdy zmírnění omezení zpočátku zvýší aktivitu, ale později se začne projevovat dopad nezaměstnanosti a firemních bankrotů. Tento scénář by podle Hradila mohl být reálný v případě, že by přišla druhá vlna epidemie.

"Pokud bych ovšem vycházel z předpokladu, že druhá vlna nepřijde, pak by 'W' nastalo pouze v případě chybné hospodářské politiky, tedy pokud by ekonomické zotavení narazilo na nevhodně zacílené státní regulace a podpory," myslí si expert.

Variantě 'W' přisuzuje velkou pravděpodobnost analytik společnosti Cyrrus Petr Pelc, podle ekonoma Komerční banky Františka Táborského bude tento vývoj příznačný pouze pro ekonomiku eurozóny.

"Eurozóna by sice příští rok měla vykázat rekordní růst, nicméně v roce 2022 by se měla opět vrátit k jednomu procentu, jako jsme tomu byli svědky před vypuknutím současné krize," sdělil Táborský.

Podle něj bude oživení hospodářství na jednotlivých kontinentech velmi rozdílné, neboť každá země vstupovala do současné krize z jiné situace. "Americká ekonomika zažívala nejdelší růstové období v moderní historii a Čína již několik let zpomalovala. Na druhou stranu eurozóna už v minulém roce vykazovala jen velmi slabý hospodářský růst, německá ekonomika dokonce balancovala na hranici recese," dodal ekonom Komerční banky.

Nejpříznivější varianta nenastane

Varianta písmene "V", kdy po propadu růstu následuje stejně prudké oživení a která by pro ekonomiku byla nejpříznivější, u odborníků podporu nemá. Karanténní opatření podle nich byla příliš drastická. Podle Táborského tento scénář ale nastane v Číně.

"Tento tvar byl očekáván v momentě, kdy se závažnost epidemie zdála být výrazně nižší. V takovém případě by se v ekonomice pouze na chvíli 'zhaslo', po chvíli opět 'rozsvítilo' a vše by mezitím zůstalo na svém místě (podobně jako například o Vánocích, kdy celá ekonomika čerpá dovolenou). Aktuálně už s ním ovšem nepočítám," sdělil Hradil z Raiffeisenbank.

Hradil nedává žádné šance ani křivce ve tvaru písmene "U" - případ, kdy restart trvá více než pár čtvrtletí. Petr Bartoň, hlavní ekonom investiční skupiny Natland, to ale vidí jinak. "Bohaté sociální státy včetně Česka zažijí 'U'. Obnova bude pomalá. Bohaté kapitalistické státy, například Spojené státy, budou mít 'W'," domnívá se expert.

Chudým zemím pak připisuje poslední z variant, která může nastat - stav ekonomiky kopírující písmeno "L". To nastává v případě, kdy růst klesne a po nějakou dobu se neoživí.

Například Hradil ale tento scénář jednoznačně vylučuje. "L" podle něj odpovídá situacím, kdy část ekonomického prostoru jednoduše zanikne a nelze jej již využít. Jako příklad uvádí výbuch sopky, po kterém část země zůstane zničena.

"Koronavirus by něčeho podobného mohl dosáhnout jedině, pokud by se vymkl kontrole a začal zabíjet po světě miliony lidí, což všichni doufáme, že nenastane," upřesnil analytik.