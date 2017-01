Internetový obchod Mall.cz se propadl do ztráty, tržby mu ale stouply o třetinu

před 1 hodinou

Výsledek hospodaření firma přičítá zvýšeným investicím, které by se měly zúročit v dalším růstu. Do tří let se chce Mall.cz stát největší "nákupní galerií" v Česku, dosud je považován za dvojku na trhu po Alze.

Praha – Tržby jednoho z největších českých e-shopů Mall.cz stouply ve finančním roce 2014/2015 o 29 procent na 6,1 miliardy korun. Hospodaření ale skončilo se ztrátou 131,5 milionu korun oproti předchozímu zisku 9,5 milionu korun. Vyplývá to z výroční zprávy společnosti.

"Zvýšené náklady do podpory prodeje, vývoje webu a navýšení kapacit považujeme za jednorázové a měly by společnosti zaručit dosažení dvouciferného růstu i v nadcházejícím hospodářském roce," uvedla firma ve zprávě.

E-shop si na další tři roky klade za cíl stát se největší nákupní galerií v ČR. "V následujících účetních obdobích vedení společnosti očekává další růst tržeb tažený jednak trvale rozšiřovaným produktovým a segmentovým portfoliem a jednak rostoucí známostí značky Mall.cz," uvedl e-shop.

Mall.cz loni koupila investiční skupina Rockaway Capital. Spolu se srovnávačem cen Heureka.cz za něj dala víc než 200 milionů eur (5,4 miliardy korun). Obchod financovali miliardáři Daniel Křetínský, Patrik Tkáč a investiční skupina PPF. Rockaway v létě sloučila některé své internetové obchody do skupiny Mall Group, kromě Mall.cz jsou v ní specializované obchody CZC.cz, Vivantis, Proděti, BigBrands, Kolonial, Bux, Sporty a Rozbaleno.

Mezi největší internetové obchody v Česku patří Alza.cz, Mall.cz, Parfums.cz, CZC.cz či Kasa.cz. Největší český internetový prodejce Alza.cz v roce 2015 zvýšil zisk o 21 procent na 568 milionů korun. Tržby e-shopu stouply o 24 procent na 14,3 miliardy korun.

autoři: ČTK, Ekonomika