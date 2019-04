Stavme malé jaderky, navrhl Babiš. Nikdo je zatím neodzkoušel, namítají experti

před 31 minutami

Optimálním řešením pro stavbu nových bloků v Česku by byly jaderné zdroje menšího výkonu. V projevu na Evropském jaderném fóru (ENEF) v Praze to řekl premiér Andrej Babiš (ANO). Odborníci upozorňují na to, že ve světě se tato modulární zařízení teprve vyvíjejí, praktická zkušenost s jejich provozem téměř chybí. Babiš v úterý uvedl, že je na Česku a Evropské unii, v jaké míře se budou na jejich rozvoji angažovat.

"Osobně bych se za tuto cestu velice přimlouval," řekl premiér. V souvislosti s možnou stavbou nového bloku v Jaderné elektrárně Dukovany se dosud převážně hovořilo o "tradičních" blocích s výkonem kolem tisíce megawattů (MW). Babiš dále uvedl, že věří tomu, že se Česku podaří projekt rozšíření této elektrárny uskutečnit hladce, a to navzdory tomu, že všechny jaderné bloky, které se teď v Evropě staví, mají zpoždění. Podle loňských informací odborného serveru oEnergetice.cz jsou ve vývoji malých modulárních reaktorů (SMR) velmi aktivní USA, Kanada a Británie. "V těchto zemích probíhá předlicenční hodnocení, licencování některých typů, vláda pomocí půjček nebo grantů tyto projekty podporuje, ve výstavbě ovšem ještě žádný není," uvedl tehdy web. Dodal, že podle databáze Mezinárodní agentury pro atomovou energii (IAEA) je v provozu pouze jeden typ SMR. "Jedná se o indický těžkovodní reaktor s výkonem 220 MW s označením IPHWR-220. Jedná se o původně kanadský reaktor, který Indové v průběhu let vylepšili a úspěšně provozují 16 reaktorů této nebo odvozené konstrukce," dodal server. Plány na možnou stavbu nového jaderného zdroje v Česku už několik let brzdí nejasnosti o způsobu financování. Babiš loni v listopadu uvedl, že stavbu nového bloku Dukovan by měla zajistit dceřiná firma ČEZ. Stát je připraven podpořit investici tím, že ji bude garantovat jako druhý v pořadí, dodal. Letos v únoru uvedl, že stát chce kvůli plánované stavbě nového jaderného bloku uzavřít s ČEZ smlouvu. Vládní zmocněnec pro jadernou energetiku Jaroslav Míl v polovině března upřesnil, že stát letos uzavře v záležitosti s ČEZ smlouvy dvě. První - rámcová - by podle něj mohla být připravena k podpisu v létě, druhá - řešící první etapu přípravy stavby bloku včetně tendru - pak do konce roku. Stát má jasno: nový jaderný blok bude v Dukovanech. Garance nahradí smlouva s ČEZ číst článek Zkušenosti své země v jaderné energetice nabídl na úterním fóru ostatním zemím slovenský premiér Peter Pellegrini. "Obzvlášť v oblasti vyřazování jaderných zařízení z provozu," uvedl. Odmítl také kritiku rakouských protiatomových organizací ohledně bezpečnosti dostavovaných bloků v elektrárně Mochovce. "Budou splňovat nejvyšší bezpečnostní standardy. V této souvislosti chci vyjádřit znepokojení nad charakterem diskuse, která se vede v sousedním Rakousku," řekl. Debaty se podle něj vedou na úrovni neprokázaných informací a iracionálních faktů. O stavbu jaderného bloku v Česku se podle dřívějších informací zajímá šest společností. Jde o ruskou státní společnost Rosatom, francouzskou EDF, jihokorejskou KHNP, čínskou China General Nuclear Power, společný projekt Arevy a Mitsubishi Atmea a severoamerický Westinghouse. Proti stavbě nového jaderného zdroje v Česku se dlouhodobě staví ekologové. Firmy usilující o dostavbu Temelína musí mít razítko, že jsou bezpečné, žádá Bartošek číst článek