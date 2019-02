Stát má jasno: nový jaderný blok bude v Dukovanech. Garance nahradí smlouva s ČEZ

před 2 hodinami

Pro stát bude lepší uzavřít s energetickou společností ČEZ smlouvu kvůli stavbě nového jaderného bloku než vládní garance. Na konferenci k budoucnosti jaderné energetiky, které se ve Sněmovně účastní zástupci zájemců o výstavu nových jaderných zdrojů v Česku, to uvedl premiér Andrej Babiš (ANO). Při přípravě nového jaderného bloku se stát zaměří na jednu lokalitu, a to v Dukovanech. Dohoda s ČEZ by měla být uzavřena letos.

Stát tak podle předsedy vlády prostřednictvím smlouvy získá větší kontrolu nad výstavbou a možnost jednat v případě, že se změní parametry trhu, či přebrat stavbu od ČEZ, kdyby hrozilo zvýšení nákladů. Dukovany ukončily více než dvouměsíční odstávku třetího bloku číst článek Garance by podle Babiše byla bianco šekem. Pro ČEZ je nyní podle něj nutné neprodleně spustit zahajovací etapu příprav, tedy získat povolení k umístění stavby a zorganizovat výběrové řízení. "Preferencí je moderní jaderný zdroj 3,5 generace," dodal. Vláda podle něho sleduje projekty ve světě, zejména ty, které se zpozdily. Konferenci pořádá hospodářský výbor Poslanecké sněmovny a místopředseda Sněmovny Vojtěch Filip (KSČM). Konference má odstartovat širší diskusi o výstavbě kapacit pro léta, kdy bude ubývat kapacita uhelných zdrojů a doslouží i současné jaderné bloky. Babiš v jejím úvodu zalitoval, že byl v roce 2014 zrušen tendr na dostavbu jaderné elektrárny Temelín, protože "tehdy k tomu byly ideální podmínky". Babiš byl v té době ministrem financí ve vládě premiéra Bohuslava Sobotky (ČSSD). V projevu předseda vlády zdůraznil, že stát bude během výstavby nových bloků sledovat vývoj na trhu s elektřinou a bude reagovat na "společenskou přijatelnost" ceny z nového zdroje. Ministryně průmyslu a obchodu Marta Nováková (za ANO) zmínila význam českého projektu v evropském kontextu. Jadernou energetiku podle ní oslabí připravovaný odchod Velké Británie z EU a uvidí se, jakou cestou se Evropa vydá. Zmínila možnost prodloužení životnosti jaderných bloků v Dukovanech. Plány na možnou stavbu nového jaderného zdroje v České republice už několik let brzdí nejasnosti o způsobu financování. Babiš loni v listopadu uvedl, že stavbu nového bloku Jaderné elektrárny Dukovany by měla zajistit dceřiná firma ČEZ. Stát je připraven podpořit investici tím, že ji bude garantovat jako druhý v pořadí, dodal. Tykač kupuje od kanadských učitelů elektrárny v Británii a Austrálii číst článek O stavbu jaderného bloku v Česku se podle dřívějších informací zajímá šest společností. Jde o ruskou státní společnost Rosatom, francouzskou EDF, jihokorejskou KHNP, čínskou China General Nuclear Power, společný projekt Arevy a Mitsubishi Atmea a severoamerický Westinghouse. Zástupci firem dnes ve Sněmovně představí své projekty. Proti stavbě nového jaderného zdroje v tuzemsku se dlouhodobě staví ekologové.