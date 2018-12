Firmy usilující o dostavbu Temelína musí mít razítko, že jsou bezpečné, žádá Bartošek

Stát by měl kvůli podobným hrozbám, jakou je nyní případ Huawei, změnit pravidla pro rozdělování veřejných zakázek, míní předseda poslaneckého klubu KDU-ČSL Jan Bartošek. Navrhuje, aby pro stát strategické tendry mohly vyhrávat jen firmy, které budou mít potvrzení od tajných služeb, že jsou bezpečné. Mohlo by se tak teoreticky stát, že by třeba o dostavbu Temelína nebo Dukovan nemohly soutěžit ruské nebo čínské firmy. "Pokud bude firma riziková, měli bychom se během výběrových řízení podle toho chovat," říká Bartošek.

Co má stát dělat, aby se ochránil před takovými riziky, jaké nyní představuje případ Huawei?

Cizí tajné služby nám chtějí vidět nejen do kuchyně, ale i do ložnice. Pokud nebudeme schopni chránit informace a kritickou infrastrukturu, tak si nás rozeberou. Musíme upravit zákon o veřejných zakázkách a najít autoritu třeba mezi tajnými službami, která bude mít možnost ukazovat na jevy, jež jsou proti zájmům České republiky. A pokud to bude rizikové, měli bychom se během výběrových řízení podle toho chovat.

Pokud by tajná služba konkrétní firmu viděla jako bezpečnostní riziko, tak by se podnik nemohl účastnit veřejné zakázky?

Mohl by to ošetřit zákon o veřejných zakázkách tak, že u zakázek týkajících se kritické infrastruktury státu bude mít firma povinnost vyžádat si odborné stanovisko týkající se bezpečnosti.

Co by mohlo spadat do kritické infrastruktury?

Jaderná energetika, armáda, státní instituce.

A kdyby firma ověření nezískala?

Podle mne by pak její nabídka v rámci soutěže nebyla zohledněna.

Že by nedostala potřebné body?

Přesně tak.

Existuje nějaký konkrétní návrh takové změny?

Na toto téma jednám s řadou kompetentních lidí a já doufám, že v průběhu příštího roku nalezneme nějaké řešení.

Mohli by pak například Rusové rozšiřovat jaderné elektrárny Dukovany nebo Temelín?

Řeknu to jinak. Firmy, které by byly bezpečnostním rizikem pro Česko, by zakázku nedostaly.

Snižme počet lidí na ruské ambasádě

Máme se bát? Narážím tím na zprávu BIS. Jak ji hodnotíte?

Určitě ne. Je potřeba ji ale nepodceňovat, zpráva BIS se vyjadřuje jasně a popisuje hrozby. Někteří se toho můžou leknout, pro mě je to spíš výzva to změnit. Jsem přesvědčený, že stále máme čas něco udělat.

Nepřekvapily vás pasáže o špionážních aktivitách z Ruska a Číny, ve kterých je BIS mnohem otevřenější než v minulosti? Jako by hrozba byla větší. Vnímáte to tak?

Vliv Ruska a Číny rozhodně roste. Čína bude do budoucna určitě větším rizikem, než je Rusko dnes. Tyto mocnosti neplánují v horizontu čtyř nebo pěti let, ale mají dlouhodobé strategické plány. Máme možnost vidět, kde všude má Rusko potřebu ovlivňovat veřejný život či volby. Ukazuje se, že patrně mělo vliv na volby amerického prezidenta. Když se řešila samostatnost Katalánska, aktivovaly se v zemi falešné účty na sociálních sítích. Přes různé webové spřátelené stránky šíří fake news nebo ovlivňují atmosféru ve společnosti. Hrozby jsou tu a narůstají. Pro Rusko byl rozpad tehdejšího východního bloku pouze epizoda a tato mocnost stále mocensky pokukuje po baltských státech a po východní Evropě.

Myslíte, že Rusko mělo ambici ovlivnit volby v Česku?

Vzhledem k aktivitám, které Rusko v Česku má, by bylo překvapivé, kdyby ne. Abych mohl odpovědět přesněji, je však klíčové, aby v Poslanecké sněmovně vznikla vyšetřovací komise, která se bude zabývat vlivem cizích mocností v zemi. Přestože jsme sehnali dost podpisů, aby se vznik komise projednal, tak potom většina poslanců z hnutí ANO, komunisté a ČSSD odmítli debatu zařadit na pevně stanovený čas. Jako by neměli zájem, aby se tématu Poslanecká sněmovna věnovala.

Vyšetřovací komise by se věnovala třeba i vlivu na volby?

Řešila by zasahování do voleb, ovlivňování voleb. Letos už jsme například zaznamenali, že chodily důchodcům řetězové maily, které upozorňovaly na nesmysly a šířily dezinformace třeba o kandidátovi na prezidenta Jiřím Drahošovi. A tohle všechno jsou elektronické nástroje pro ovládání voleb.

Co s tím ale politici mohou dělat?

Musíme naši republiku zušlechťovat jako vinnou révu. Plané výhonky musíte zastřihnout a ty, jež plodí hrozny, musíte zušlechťovat. Aktivity cizích mocností jsou plané výhonky - a nemusí jít o cizí výhonky, někdy se na tom podílejí domácí občané. Třeba senior, který tomu věří a šíří lži.

Začněme tím, že snížíme počet zastoupení na ruské ambasádě. A potom přijměme zákon na ochranu investic, aby Rusko a hlavně Čína neskupovaly firmy s klíčovým know-how a nezískaly majoritu ve firmách, které jsou klíčové pro chod státu. Musíme sami sebe ochránit. Ale začněme tím, že nebudeme shazovat práci BIS a nebudeme veřejně na tuto službu útočit. V případě, když něco takového slyšíme, tak si třeba bezpečnostní rada státu pozve tyto zástupce.

BIS označil prezident Miloš Zeman za "čučkaře". Jaké řešení v jeho případě navrhujete?

Legální řešení je vybrat v dalších volbách společného kandidáta, který bude garantovat prozápadní směřování naší země. A já mám ještě jedno takové skromné očekávání, že nebude mluvit sprostě ve sdělovacích prostředcích.

Byl Zeman vždy nakloněný Rusku a Číně?

V začátcích, kdy jsme se poznali, nebyl, nebo alespoň ne tak výrazně. Velice mě mrzí, kam se to posunulo.

Kde se to v prezidentovi vzalo?

Nemám vysvětlení. A je pro mě nepřijatelné, když se někdo jezdí do Číny učit, jak se stabilizuje společenská situace. Přitom tam jsou zabíjeni křesťané. Jsem křesťan a zažil jsem s rodiči a sestrou perzekuce před rokem 1989. To není stabilizace společnosti, to je sprostota.

Případ Huawei Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost v pondělí varoval před používáním produktů Huawei a ZTE. Podle něj představuje používání hardwaru a softwaru od těchto čínských firem bezpečnostní hrozbu. Společnost Huawei tvrzení úřadu popřela. Premiér Andrej Babiš kritizoval to, že úřad nepředložil hned i analýzu dopadů varování na tendry kvůli zákonu o veřejných zakázkách. Až na první polovinu ledna chystá úřad metodický pokyn pro úřady, jak postupovat. Čínský výrobce komunikační techniky Huawei Technologies je největším dodavatelem mobilních sítí a další infrastruktury pro české operátory. Firma je zároveň druhým největším prodejcem chytrých mobilních telefonů na světě za korejským Samsungem. Produkty a služby Huawei jsou dostupné ve více než 170 zemích.

Druhá zákonná iniciativa, která by se měla týkat zemí, jako je Čína či Rusko, je zákon na ochranu investic, který by státu umožnil zastavit rizikové investice ze zahraničí. Jak daleko je jeho příprava?

Na ministerstvu průmyslu a obchodu vznikla expertní skupina, která se zatím sešla jednou. Osobně očekávám, že se tomu resort bude věnovat víc. Protože to je podle mě priorita a není důvod to zdržovat.

A má to podporu ČSSD?

Předpokládám, že to má podporu všech poslanců, kterým leží na srdci bezpečnost republiky.

Ale sociální demokraté či prezident asi nebudou z takového zákona nadšení. Mluvil jste s ním o tom, jestli by podepsal takový zákon?

Ne, dlouho jsme se neviděli.

Brání někdo vypracování této legislativy?

Někdy nemusíte bránit. Stačí, když nejste aktivní.

Ministryně průmyslu Marta Nováková není aktivní?

Dohodli jsme se s paní ministryní, že budu v expertní skupině, která zákon na ochranu investic chystá. Zatím se viditelně nic neděje, nebo o tom nevím. Pro mě je schůzka této skupiny jednou za půl roku, bez toho, abychom měli nějaké výsledky, málo. Především ministerstvo průmyslu má chránit duševní vlastnictví, potažmo české firmy před skupováním know-how.

Know-how technologie jsou náš poklad, na kterém bychom museli znovu a dlouho pracovat. A pak se lusknutím prstu stane, že je někdo koupí a všechno si to vezme, protože mu to patří.

Tušíte, kdy by zákon mohl být hotový?

Během jednání expertní skupiny jsme nedostali takové datum, což vidím jako nedostatek. Jestliže nemáte konečný termín, tak je to špatné a je jedno, jestli děláte chodník, nebo zákon.

Existují další kroky, které Česko na svou obranu může udělat?

Ano. Jen k tomu musí být odvaha. Jde například o vyhošťování zástupců ruské ambasády, o kterých bezesporu víme, že to jsou agenti. Není nač čekat, Slovensko to dokázalo. Během studené války vykázala Anglie velký počet diplomatů. Rusko si pak stěžovalo, že má velmi málo informací o dění ve Velké Británii. Myslím, že to je krok správným směrem a my bychom se tím měli inspirovat.

Česko musí ukázat sílu. Ne jen přihlížet

Další rizikovou oblastí je šíření dezinformací na sociálních sítích a podobně. Omezil byste kvůli tomu svobodu slova?

Zasahování do svobody slova je naprosto klíčová věc, není to cesta. Centrum proti hybridním hrozbám by mělo být mnohem aktivnější a zcela důležitou roli sehraje školství. Mělo by vybavit studenty kritickým myšlením, naučit je ověřovat data i zdroje. Dezinformace je nástroj, který nás do budoucna ohrozí. To je model hybridní války a my se musíme aktivně bránit nejen z pozice státu, ale i jednotlivců. Už Lenin říkal, znič morálku národa a ten ti spadne do klína.

Lidovec cituje Lenina?

Je třeba si uvědomit, že proti nám nestojí nýmandi, kteří za sebou mají malou zkušenost. Rusko má víc než stoletou zkušenost od NKVD, KGB po GRU. To je pořád stejná škola a stejné mocenské ambice. Prostě jsou to lidé, kteří nerespektují světové uspořádání. My se musíme naučit, že skončil čas tichého přihlížení. Česko musí ukázat sílu. Musíme si říci, že naše místo je v Evropské unii a v NATO.

Lidovci reprezentují hodnoty, na kterých vznikla Evropa. Pokud stát nerespektuje svobodu slova, zavírá kvůli tomu lidi, není pro nás partnerem. Ohrožuje svoje lidi silou, není partnerem. Zabírá území, které mu nepatří, není partnerem. A to stejné se týká i dezinformací. Lžeš, ovlivňuješ atmosféru, štveš lidi proti sobě, vyvoláváš paniku, tak nejsi můj partner, nejsme kamarádi.

Odebrat z přátel?

Kdybychom byli na Facebooku, tak odebrat z přátel.

S tím souvisí dezinformační weby. Překvapilo vás, že ve zprávě BIS není přímo prokázáno, že tyto weby financuje Rusko?

Současně se tam píše, že je tu řada spolků podporovaných ruskou stranou. Věřím tomu, že v tomhle nejsou ruské toky, ale současně je potřeba si říct, že je vždy dobré vědět, kdo některé televize a weby podporuje reklamou. To je hybridní válka. Myslím si, že Rusko si konkrétně z Česka udělalo laboratoř, kde si plno věcí odzkouší. Přitom má, stejně jako Čína, nakročeno směrem k Evropě. Evropa je silná, technologicky vyspělá, jednotná. Evropa s obrovským množstvím patentů a světově úspěšných firem, je to velký konkurent.

Může nás aktivita špionážních služeb Ruska a Číny nějak diskvalifikovat v Evropě?

Když budeme informace, které máme, propouštět směrem ven, tak s námi spojenci nebudou sdílet ani předpověď počasí.

Až se změní vedení KDU-ČSL, vzroste šance, že lidovci budou ochotnější podílet se na vládě s hnutím ANO a Andrejem Babišem?

Dlouho jsme to řešili s členskou základnou. Výstup je jasný: lidovci nechtějí být ve vládě s někým, kdo je trestně stíhaný. To platí a není důvod na tom něco měnit. V některých konkrétních návrzích zákonů, jako je zvýšení příspěvku na péči v 2. a 3. stupni, ANO sehnalo podporu napříč Poslaneckou sněmovnou. Smysluplné zákony jsme schopni podpořit.

To znamená, že v dohledné době nebudete ministrem?

Pokud bude ve vládě trestně stíhaný člověk, je to opravdu limit.

Preference KDU-ČSL nejsou dobré. Co s tím uděláte?

Enormně posílilo hnutí ANO, SPD, piráti, takže konkurence je poměrně velká. Ale lidovci si udržují zdravé silné jádro lidí. Musíme klást důraz na nová témata, s nimiž lidovci dosud nebyli spojovaní. KDU-ČSL dlouhodobě prosazuje politiku pro rodiny, které podporujeme daňovými úlevami. Chtěli jsme podpořit i ženy v důchodu, aby za vychované děti měly více peněz. Chceme se věnovat školství, podpoře inovací, průmyslu, národní bezpečnosti, mladé generaci. Musíme se více otevřít lidem, kteří nejsou sympatizanty KDU-ČSL, ale sdílí stejné hodnoty. Takhle začínala i spolupráce třeba s Petrem Pithartem, se Zuzanou Roithovou.

Dlouho se snažíte zbavit nálepky strany pro věřící. Bude tento trend pokračovat?

Lidovci nikdy neopustí své kořeny, protože z nich ten strom žije. Na druhou stranu jsme strana pro všechny, i pro nekřesťany. Byli jsme vždy strana lidí zodpovědných za rodinu. Máme spoustu lidi ve spolcích, dobrovolníků, jsme strana lidí, kteří mají zodpovědnost za města a lidi, kteří v nich žijí.

Ale v některých regionech, jako v Libereckém kraji, jste slabí.

Ale jsme úspěšní v Krupce v Ústeckém kraji, v Teplicích. Jdeme cestou každodenní drobné práce, drobných kontaktů, posilování pozic. Rosteme sice pomalu, ale rosteme. KDU-ČSL byla na počet mandátů vítězem v komunálních volbách. Jsme ve fázi, kdy sázíme les. Když přijmete, že vy sázíte les, ale sklízet budou ti po vás, tak to je dobré poslání.

Naopak se vám docela daří v Praze, což může mnohé překvapit.

Nejen v Praze, i v jižních Čechách, posílili jsme v Písku, kde máme místostarostu. V Českých Budějovicích, v Havířově i Ostravě jsme uspěli.

Takže budete vesnická strana na Moravě.

Brno není vesnice.

Chtěla jsem říci, že budete na Moravě úspěšní v malých obcích a v Česku ve větších městech?

Na Moravě máme úspěšnou strukturu přes komunální, regionální i parlamentní volby. Tam máme dobré výsledky v obcích, okresních městech i krajských volbách. Postupně jsme tímto způsobem schopni růst i v českých krajích. Ale to chce čas.

Pro mě je překvapivé, že strana, která je symbolem v menších obcích, nejvíce roste v Praze. Je to tím, že se vám podařilo získat pana Hermana? Nebo se vám podařilo prezentovat v nějakém novém světle?

Když máme zajímavé důvěryhodné lidi, je to znát. Na druhou stranu lidovci se věnují i tématům, s nimiž předtím nebyli spojováni. Řešíme problémy udržitelného rozvoje, záleží nám na tom, jak města vypadají a abychom byli citliví k životnímu prostředí. Věnujeme se udržení vody v krajině. Nejsou to pro nás jen volební témata. Zajímá nás, v jakém stavu tuhle zemi předáme našim dětem. Tohle je jedna z věcí, které lidé oceňují i ve městech.