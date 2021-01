Do hotelu jen s negativním testem? Asociace je pro, počkala by ale na třetí stupeň

I po uvolnění restrikcí bude podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka (za ANO) muset existovat nějaká forma podpory. Ideálně by měla být počítána přes zaměstnance. Diskuse bude nad tím, v jakém stupni rizika provozy otevřít, řekl v pátek v debatě projektu HOREKA 112. Té se účastnili zástupci vlády i oboru hotely, restaurace, kavárny.

Diskuse se vedla na téma budoucnosti odvětví v souvislosti s pandemií covid-19. Česko se podle Havlíčka dostává do situace, kdy bude pravděpodobně možné začít uvolňovat protiepidemická opatření. Z nynějšího nejpřísnějšího pátého stupně rizika systému PES by se ČR mohla přesunout do čtvrtého.

V něm by podle Havlíčka mohly fungovat hotely a penziony, zřejmě s podmínkou, kdy se bude muset host prokázat negativním antigenním testem. Takové řešení podle něj vítá 30 procent ubytovacích zařízení, zejména na horách. V panice jsou podle zástupců oboru ale ubytovací služby ve velkých městech či kongresové hotely, které vědí, že vysoké obsazenosti nemohou dosáhnout. Budou otevřené, ale ztratí nárok na kompenzace.

Řešením podle Havlíčka je velmi citlivě nastavit formu podpory. Jednat se bude hlavně o program na podporu zaměstnanosti Antivirus. Fungovat by mohl také program COVID nájemné, do kterého budou nově zahrnuty otevřené provozy, kterým kvůli koronavirové krizi razantně klesly tržby.

Asociace hotelů a restaurací není podle svého prezidenta Václava Stárka proti tomu, aby hotely začaly fungovat s podmínkou antigenních testů. Upozornil, že pokud se tak ale stane ve čtvrtém stupni, lidé budou moci využívat jen pokoj s postelí. Bez fungování dalších služeb či kulturních institucí ztrácí lidé podle něj důvod se v dané destinaci ubytovat. Jako jedno z řešení tedy vidí počkat s uvolněním až na třetí stupeň rizika.

Další možností by mohlo být podle prezidenta Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáše Prouzy nechat rozhodnutí na provozovatelích, zda se jim otevření vyplatí, či ne. Museli by však zaslat prohlášení, zda budou v provozu a vzdávají se kompenzací, nebo neotevřou a náhrady budou dále potřebovat. Podle Havlíčka ale nebude možné podporu poskytovat nepřetržitě, tedy i ve chvíli, kdy už bude epidemická situace pod kontrolou. Mohli by se dále ozývat podnikatelé závislí na cestovním ruchu, že jim nejezdí turisté, uvedl.

Zástupci profesních organizací se dnes v debatě shodli, že rozhodně pro podnikatelské prostředí není vhodné provozy opakovaně otevírat a zavírat. Mělo by se podle nich "dobrzdit" k určité hranici a poté už nechat otevřeno. Systém brzda - plyn není podle bývalého ministra zdravotnictví, epidemiologa Romana Prymuly prospěšný ani pro fungování nemocnic, dodal.

Video: Přišli jsme o 400 milionů na tržbách, zavíráme na dlouho, říká spolumajitel Ambiente