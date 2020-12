Na seznamu rebelů přibývají stovky hospod. Chápu je, ale nepřidám se, říká Pohlreich

Po několika dnech od oficiálního znovuotevření musí stravovací podniky v pátek opět zavřít a uchýlit se k výdejním okénkům či rozvozu. Doteď sice mohly mít otevřeno, ale pouze do 20 hodin. Na protest proti vládním opatřením se již postavily stovky restaurací, hospod a kaváren. Řada z nich se tak i přes zákaz chystá nechat svůj podnik v pátek otevřený.

Výzva restauratérů a barů nazvaná Chcípl pes proti nastaveným vládním omezením čítá již přes 430 protestujících podniků v Česku. Zakladatelem iniciativy je Jiří Janeček z pivovaru Malý Janek, který již dříve na protest nechával svůj podnik otevřený déle, než mu vláda nařídila.

"Vládní opatření, které bylo opět ušito horkou jehlou, zdaleka neřeší úplně všechny dotčené živnostníky a podnikatele v ČR. Nejde nám jen o gastro, ale i o hotely, umělce, taxikáře, fitness centra, naše dodavatele, naše hosty a mnoho dalších a dalších dotčených skupin. Mnoho podnikatelů bez rychlé finanční pomoci nedokáže přežít toto předvánoční uzavření," uvádí v rámci iniciativy Chcípl pes Janeček.

Vyzývá přitom ke třem formám protestu: nezavřít, vyvěsit vlajku a nechat v podniku rozsvícené světlo s tím, že je na každém, jakou kombinaci si zvolí.

"Pátek 18. 12. 2020: Ti, co se rozhodnou nechat otevřeno, pozvěte si do svých podniků lokální politiky a pokuste se jim vysvětlit vaši situaci. Ukažte jim, že jsme schopni zajistit mnohem lépe anticovidová opatření, než když se zákazníci přesunou do garáží. Ti, co provoz uzavřou, vyvěste prosím vlajku a nechte rozsvíceno do 22:00 hodin. Do neděle je na každém z vás, jakou formu protestu zvolíte," uvádí dále Janeček ve výzvě.

Naopak ve dnech 21. až 27. prosince Chcípl pes žádá podniky o klid, "aby kvůli nám nemuseli být členové Policie ČR místo u rodin v ulicích".

Konkrétně Janečkův pivovar Malý Janek zůstane v pátek otevřený. Podle něj vláda lidem nevěří, kolik z nich se kvůli opatřením dostalo do existenčních potíží s tím, že na finanční pomoc do jara čekat nelze.

Vláda schválila program Covid gastro, ve kterém na každého zaměstnance poskytne provozovatelům 400 korun za každý den uzavření od 14. října do 31. prosince. Kromě toho jim hradí platbu nájemného z programu Covid nájemné II i plat všech zaměstnanců v rámci kurzarbeitu Antivirus.

Hospodským maximálně 40 procent obratu

Pro průměrný provoz tento program podle prezidenta Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáše Prouzy představuje kompenzaci asi 10 až 15 procent z obratu. S programy Antivirus a Covid nájemné se tak český hospodský dostane na úroveň náhrady zhruba 30 až 40 procent obratu, dodal.

Do protestu je zapojen například také teplický pivovar Mononol. Majitelka Monopolu Gabriela Schönbauerová ve čtvrtek agentuře ČTK řekla, že spravedlivou formou kompenzací pro všechny je kompenzovat tržby z let minulých.

Forma protestu bude podle Schönbauerové spíše na bází vyjednávání s vládou. "Je to o tom, aby se (vláda) zamyslela nad tím, že je to (kompenzace) neúplné," řekla. Restaurace, které se k protestu připojí, budou podle ní zavírat ve 22:00, ty, které mají obavy kvůli konfrontaci s policií, vyzývá majitelka alespoň k vyvěšení státní vlajky.

"Ten, kdo byl poctivý, pomoc dostane, kdo šidil, má smůlu. Konečně se EET může projevit jako účinný nástroj," uvedla ke svému návrhu kompenzovat tržby Schönbauerová. Stoprocentní kompenzace mezd je podle ní v pořádku, ale chodí až s dvouměsíčním zpožděním. Kritizuje ale Covid gastro. "Dvě a půl miliardy pro segment, který zaměstnává statisíce lidí, versus 15 miliard populistického daru ve formě rouškovného," srovnává.

Kompenzace nájemného v plné výši podle ní může pomoct pouze v případě, že provozovatel podniku není ve vlastních prostorech. "Mají (majitelé ve vlastních prostorech) hypoteční úvěry," doplnila.

"Pokračujeme v protestu a vyzýváme i ostatní živnostníky a občany. Nejen ty zasažené po finanční stránce, ale i ty, kteří začínají mít pocit ztráty svobody," řekla Schönbauerová. Dodala, že bez větší podpory se podniky neobejdou.

Mají toho plné zuby, říká Pohlreich

K protestům se naopak nepřipojí například pivovar Ossegg na Teplicku. Podle správce pivovaru Ladislava Kozericha protestující podniky podporuje, kompenzace je ale podle něj dostačující. "My jsme malá hospoda, máme tady čtyři stoly," řekl Kozerich. Pro ČTK uvedl, že je rád aspoň za možnost prodávat pivo v lahvích z okénka.

Také šéfkuchař Zdeněl Pohlreich, který sám v Praze spoluvlastní podniky jako Café Imperial, Divinis a Next Door by Imperial, má pro iniciativu "lidské pochopení", sám by se k ní ale podle svých slov nepřidal.

"Jestli to něco může změnit, těžko říct. Myslím, že to je jenom následek toho, jak se s celou tou věcí (jak vláda přistupovala k zavření/znovuotevření hospody, úpravě zavírací doby atd.- pozn. red.) pracovalo," říká pro on-line deník Aktuálně.cz. "Já tyhle hurá akce nemám rád, ne že bych se v tom chtěl angažovat. Nemůžu ale říct, že bych těm lidem lidsky nerozuměl. Ve svém podnikání mají celoživotní úspory, živí rodiny atd. Zkrátka to čtu tak, že už toho lidé mají plné zuby," dodává šéfkuchař.

Pro bojkot opatření ze strany podniků vyjádřil pochopení také majitel proslulé brněnské restaurace Koishi Janko Martinkovič. Ten se rozhodl po 12 letech provozu uzavřít, důvodem jsou podle něj existenční problémy spojené právě s vládními nařízeními. Propustil přitom všech svých 19 zaměstnanců. "Udělali v té době to nejlepší, co mohli. Já už jsem prostě dál nemohl," řekl o protestujících tento týden v rozhovoru pro DVTV.