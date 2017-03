před 21 minutami

Letos je to přesně dvacet let, co na pozemcích mezi pražskou Pankrácí a Michlí zahájil miliardář a developer Radim Passer výstavbu administrativního komplexu BB Centrum. Dnes na místě stojí 12 kancelářských budov, dva rezidenční projekty, základní a mateřská škola, společenské centrum a multifunkční budova Brumlovka. Na místo podle odhadů každý den dojíždí za prací 10 tisíc lidí a společnost Passerinvest Group do rozvoje lokality investovala přibližně 15 miliard korun. Tím to však nekončí. Do roku 2025 plánuje firma Radima Passera do místa investovat dalších 13 miliard korun. Projděte se tímto "městem kanceláří" ve fotogalerii.

autor: Adam Váchal