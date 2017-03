Koupili od developera byt, teď mu brání v další výstavbě. Firmy bojují s vlastními klienty

před 1 hodinou

Stále více developerských společností se setkává s případy, kdy se proti stavbě odvolá klient, který si v projektu koupil byt. Developeři si za komplikaci mohou do jisté míry sami. V minulých letech v rámci svých projektů často ignorovali názor veřejnosti. Nyní se situace začíná měnit. Cestou, jak předejít tomu, aby se proti projektům odvolávali přímo kupci bytů, je nebudovat bytové domy na etapy. To je však finančně náročné.

Praha - Když chtěla společnost Metrostav Development zahájit další etapu svého rezidenčního projektu na pražském Žižkově, narazila na odpor. K překvapení firmy se proti projektu s názvem Na Vackově postavili její vlastní klienti, kteří si koupili byty v již dokončené předchozí etapě. Nelíbilo se jim narušení krajinného rázu dalšími budovami. "S argumenty jsme se vypořádali, nicméně nás tato komplikace ve výstavbě zdržela," říká obchodní ředitel společnosti Ondřej Buršík.

S podobnou situací se přitom setkává stále více developerských společností. Mezi ně patří například Finep či Ekospol. "Stává se nám to pravidelně u většiny projektů, přestože všechny klienty o výstavbě dalších etap informujeme, a to i v kupní smlouvě. Konkrétně jsme se s tímto přístupem setkali například u našeho velkého projektu Boloňská, kde klienti blokovali výstavbu poslední etapy," popisuje šéf Ekospolu Evžen Korec.

Podle předsedy Asociace developerů Tomáše Kadeřábka si však developeři v Praze mohou za časté protesty lidí a občanských sdružení do velké míry sami. V minulosti své projekty budovali většinou bez diskuse s veřejností či spolupráce s úřadem městské části. V Praze pak vznikaly projekty, které se lidem nelíbily, což vyvolalo nedůvěru vůči novým stavbám.

"V posledních dvou letech se začíná přístup developerů měnit," míní Kadeřábek s tím, že pro stavební firmy je tato změna nezbytná. Příklad, jak by do budoucna mohla spolupráce mezi developery a městskou částí vypadat, předvedla například společnost Skanska Reality. Ta loni uskutečnila veřejnou debatu s obyvateli Modřan o budoucí podobě tamního cukrovaru. Šlo vůbec o první případ, kdy developer v Praze pořádal veřejnou debatu ještě před zahájením samotného projektu.

Také další společnosti si začínají roli veřejné diskuse s obyvateli uvědomovat. "Musíme komunikovat s veřejností, bez toho to nejde," říká šéf KKCG Real Estate Petr Pujman.

Zmíněná diskuse však není samospásná. Stačí, aby se proti projektu postavila hrstka odpůrců a ti mohou stavbu blokovat měsíce i roky. Umožňuje jim to současný stavební zákon, který dává odpůrcům staveb širokou škálu možností, jak proti projektu podávat námitky a případně se následně odvolat. Ministerstvo pro místní rozvoj proto připravuje novelu zákona, díky němuž by se odpůrci mohli ke stavbě vyjádřit v rámci takzvaného sloučeného řízení pouze jednou. Tím by se mělo výrazně urychlit rozhodování o budoucí výstavbě.

Ani změna zákona však nemůže vyřešit problém, s nímž se v poslední době firmy potýkají − s protesty vlastních klientů proti navazujícím etapám. "Jedinou cestou pro developery je nestavět projekty na etapy a budovat vše najednou," tvrdí Buršík z Metrostavu.

To však není u mnoha projektů proveditelné kvůli financování. Rozfázování projektu umožňuje developerovi platit postupně a peníze na výstavbu dalších etap doplňovat z prodeje předchozích. To je nezbytné především u velkých projektů, u kterých se cena výstavby pohybuje v miliardových částkách.

autor: Adam Váchal