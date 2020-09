Babiš: Přichází těžký podzim, další ekonomická opatření už si ale nemůžeme dovolit

Česko čeká podle premiéra Andreje Babiše (ANO) kvůli šířícímu se koronaviru těžký podzim. Opatření ekonomického charakteru si země ale podle něj nemůže dovolit, proto vyzval k odpovědnosti a dodržování bezpečnostních a hygienických pravidel. Premiér to řekl v předtočeném videozáznamu na Národním průmyslovém summitu v Praze.

Babiš uvedl, že vláda už nebude zavádět omezení ekonomického charakteru. Upozornil však, že počet nových případů skokově roste a mnoho lidí se chová, jako by koronavirus zmizel. Hlavním cílem vlády podle něj je ochránit rizikové skupiny obyvatel, do kterých se podle něj nepočítají pouze lidé důchodové věku, ale už i občané nad 50 let, kteří trpí různými onemocněními.

"Máme velký zájem, abychom se vrátili do normálního společenského, kulturního a sportovního života," řekl. Lidé by podle něj měli dbát na dodržování bezpečných odstupů, hygienických předpisů a samozřejmě nosit roušky. Ačkoliv lidé na jaře ostatní, kteří vyšli bez roušky, na toto upozornili, nyní se lidé s rouškou stali terčem posměchu, což je špatně, řekl.

Babiš připomněl, že navzdory koronavirové krizi se nezaměstnanost drží na nízké úrovni a některé firmy stále pracovníky nabírají. Chybějí ale lidé se správnou kvalifikací, proto společnosti stále potřebují zahraniční pracovníky, uvedl. Je podle něj třeba, aby ministerstvo práce a sociálních věcí a podnikatelské svazy uvedly, kolik pracovníků český trh skutečně potřebuje. Nynější čísla se podle Babiše diametrálně liší.

V úterý přibylo v ČR rekordních 1164 potvrzených případů nákazy koronavirem, dosavadním maximem bylo pátečních 796 případů. Rekordní je také počet aktuálně nemocných, kterých je 9272. Hospitalizovaných s covidem-19 je 234 lidí, ve vážném stavu je podle posledních údajů ministerstva zdravotnictví 62 pacientů, nejvíce od 29. dubna.

V Praze od středy platí přísnější opatření proti koronaviru. Roušky jsou proti zbytku republiky povinné na poštách, obchodech a nákupních centrech. Stravovací zařízení musejí být mezi půlnocí a 06:00 zavřené. Ministr zdravotnictví Adama Vojtěch (za ANO) na Twitteru oznámil, že roušky ve vnitřních prostorách budou od čtvrtka povinné ve vnitřních prostorech v celé republice.