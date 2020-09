Příspěvek pro důchodce podporuje 57 procent lidí, zejména voliči KSČM a ANO

Příspěvek chce vláda poslat v prosinci starobním důchodcům i lidem s invalidní nebo pozůstalostní penzí. Premiér Andrej Babiš (ANO) podporu zdůvodnil stresem seniorů v době epidemie koronaviru. Ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD) mluví o solidaritě. Její úřad pak plán zdůvodnil poklesem poměru průměrné penze a průměrné mzdy v posledních letech, dopady epidemie na příjmovou a sociální situaci penzistů a nejistým vývojem.

Podle ředitele Medianu Přemysla Čecha největší podporu na úrovni 82 procent má mimořádný příspěvek mezi voliči KSČM. Mezi voliči ANO jej podpořilo 72 procent dotázaných. Ve vyšší míře vyjadřují podporu záměru vlády i voliči ČSSD a SPD. Naopak proti vyplácení dávky se staví voliči Pirátů, ODS a případně dalších menších stran, doplnil Čech.

Zda senioři mimořádný příspěvek obdrží, má Poslanecká sněmovna začít projednávat 15. září jako první bod. Některé opoziční strany v této souvislosti ale mluví o uplácení voličů.

Lidí se starobní, invalidní a pozůstalostní penzí je 2,89 milionu a vyplacení mimořádného příspěvku má přijít na 14,5 miliardy korun.

Jsme zadlužení až po uši, nemůžeme si dovolit takto neuváženě rozhazovat. Jestli někdo měl jistotu, že mu přijde to, na co má nárok, jsou to důchodci | Video: DVTV, Emma Smetana