Polovina infikovaných v Praze netuší, kde se mohla nakazit. Virus se šíří komunitně

Česko se probudilo do smutného rekordu - za jediný den přibylo 1164 pozitivních pacientů s nemocí covid-19. Není ještě jasné, co za tím stojí. Největší podíl má na úterním nárůstu hlavní město, kde bylo objeveno 328 nakažených. Podle vrchní pražské hygieničky už ale nejde o žádná nová ohniska, nemoc se šíří komunitně.

Co přesně stojí za úterním rekordem, není zřejmé. Ministerstvo zdravotnictví se odvolává zejména na návrat většího množství lidí ze zahraničních dovolených a začátek školního roku. Virus posiluje zejména v Praze a ve Středočeském a Jihomoravském kraji. Větší počet nakažených ale pozoruje i mnoho dalších krajů.

Hlavní město je však zatím jediné, které na semaforu ministerstva zdravotnictví "svítí" oranžově - to je stupeň odpovídající počínajícímu komunitnímu přenosu nákazy.

Ředitelka pražské hygienické stanice Zdeňka Jágrová deníku Aktuálně.cz řekla, že v úterý u nově odhalených případů covidu-19 v Praze převažují mladí dospělí. Kde se však nakazili, je stále méně jasné. "Skoro polovina ze všech nově nakažených žádný možný zdroj nákazy neuvedla," řekla Jágrová.

Třicet nově infikovaných předpokládá, že se nakazilo doma v rodině, čtyřiadvacet pak v práci. Další si myslí, že se koronavirem pravděpodobně nakazili ve sportovním klubu, mezi přáteli nebo v restauraci. Podle Jágrové však jde pouze o jednotlivé případy, které netvoří žádná nová ohniska.

Stejně to vidí i ministerstvo zdravotnictví. "Onemocnění nejsou koncentrována do významnějších clusterů a nevznikají tudíž významná ohniska, nýbrž se jedná primárně o případy diagnostikované u epidemiologicky významných kontaktů již potvrzených případů," říká Renata Povolná, mluvčí ministerstva zdravotnictví.

Epidemiologové předpokládali, že se do zářijového navýšení počtu případů promítlo například i to, že se do škol vracejí žáci. V Praze se to však během úterý neprojevilo, ačkoliv během dne přibylo čtyřiadvacet nakažených dětí, přičemž 11 z nich je do 15 let. "U školních dětí byla ale zdrojem nákazy rodina. Zatím se nejedná o přenos ve škole," vysvětlila Jágrová.

Z dat, která redakci Aktuálně.cz Jágrová poskytla, vyplývá, že mezi nově nakaženými převládá skupina lidí od 19 do 29 let, u které v úterý hygienici evidovali 64 nových případů. U třicátníků to pak bylo 58 lidí. S přibývajícím věkem pak počet nakažených ubývá, přičemž věkový medián je u úterních nově potvrzených případů v Praze 31 let.

Věková struktura v úterý nově odhalených případů v Praze (do 18:00) do 18 let 19-29 let 30-39 let 40-49 let 50-59 let 60-69 let 70-79 let 80-89 let Celkem 24 64 58 30 27 11 5 2 221

V Praze se situace horší několik týdnů a městská rada už v úterý odpoledne spolu s hygieniky zvažovala, že od středy zavede povinné nošení roušek uvnitř všech pražských budov. "Nakonec nás ale předběhl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch," řekla radní pro zdravotnictví Milena Johnová (Praha sobě).

Odkazuje na středeční prohlášení ministra na Twitteru, kde uvedl, že nařídí povinnost nosit roušky ve vnitřních prostorách v rámci celé republiky. V Praze by tak neměly platit jiné podmínky, než platí ve zbytku republiky, vyjma povinnosti zavření restaurací po půlnoci, která vešla v hlavním městě v platnost už v úterý v noci.

"Ministerstvo to nemá ještě napsané, takže nevíme, zda budeme ještě něco doplňovat, nebo zda si vystačíme s ministerským nařízením," řekla Jágrová s tím, že však o jiném opatření než o povinnosti nosit roušky ve všech vnitřních prostorách v tuto chvíli neuvažuje. Ministerstvo by přesné znění nařízení zavádějícího roušky mělo vydat během středečního odpoledne.

Praha nad rámec toho zavede ještě dílčí preventivní opatření. Od středy v rámci celé metropole zrušila zastávky na znamení a vozy městské hromadné dopravy v Praze tak budou stavět ve všech stanicích. Lidé také nebudou muset pro otevření jejich dveří mačkat tlačítka, otevřou se automaticky.

Praha také plánuje instalovat do metra takzvané rouškomaty. "Aby si tam mohl roušku pořídit každý, kdo přijede do Prahy a nemá ji nebo si ji zapomene," dodala Johnová.

Nejpodstatnější podle ní je, že se v Praze zatím daří chránit nejzranitelnější skupiny obyvatel, jako jsou senioři v pobytových sociálních zařízeních. Nákaza se mezi nimi šíří pomalu. "Nejvíce pozitivních lidí je v těch nejnižších věkových skupinách do 40 let. A to je dobrá zpráva," řekla radní.

Praze se navíc podařilo vysoutěžit pět až sedm tisíc vakcín proti sezonní chřipce. "To by mělo napomoci snížení společného výskytu sezonní chřipky s covidem-19, což u lidí s křehkým zdravím může znamenat i záchranu života," prohlásila Johnová.

Je však jedno opatření, které Praha ani nezvažuje - opětovný zákaz návštěv v těchto sociálních zařízeních. "Sociální izolace těchto lidí je v podstatě stejně nebezpečná jako covid-19 nebo jiná nemoc. Musí se samozřejmě dodržovat hygienická pravidla, ale nesmíme lidem v pobytových službách bránit v kontaktu s jejich blízkými," dodala Johnová.

--------

Aktualizace: Článek původně vycházel z mylné informace ředitelky pražské hygienické stanice Zdeňky Jágrové o tom, že v Praze přibylo za úterý pouze 221 nakažených. Z toho důvodu redakce došla k závěru, že se nemoc šíří rychleji v regionech než v hlavním městě. To však není pravda. Podle ministerstva zdravotnictví v Praze v úterý ve skutečnosti přibylo 328 infikovaných a poměr nakažených zde zůstává i nadále podobný jako v předchozích dnech. Za nepřesnost se čtenářům omlouváme.