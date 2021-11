Firmy z Babišova fondu zažalovaly ministerstvo obchodu kvůli stopnutým dotacím

Český útočník Dmitrij Jaškin utrpěl v sobotním utkání NHL zranění v dolní části těla a hokejistům Arizony bude delší dobu chybět. Po zápase to uvedl trenér Andre Tourigny. Jaškin, který se vrátil do sestavy po jednozápasové absenci, odstoupil z utkání v první třetině po střetu s Markem Borowieckim. Obránce Nashvillu ho zasáhl kolenem.

"Bude to na dlouho. Je to v dolní části těla, ale bude to opravdu dlouhá pauza," řekl kouč Arizony k Jaškinovu zranění.

Osmadvacetiletý Jaškin se vrátil do NHL po dvou letech, během kterých zářil v KHL, kde se stal v minulé sezoně v dresu Dynama Moskva nejlepším střelcem. Bývalý útočník St. Louis a Washingtonu podepsal v létě roční smlouvu s Coyotes, ale v soutěži se mu zatím stejně jako celému týmu nedaří. Ve 12 zápasech si připsal jednu asistenci. Arizona je s třemi body z 15 utkání nejhorší v lize.