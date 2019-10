Doručování balíků mimo pracovní dobu netáhne, tvrdí firmy. Češi si nechtějí připlácet

Poptávka po večerním či víkendovém doručování zásilek je u Čechů slabá. Nejsou příliš ochotni si za tyto služby připlácet ani jim věnovat svůj volný čas, míní mnozí přepravci. Balíky si lidé raději nechávají doručovat v průběhu všedního dne - ať už domů, nebo na výdejní místa.

Nezájem o večerní doručování balíků podle průzkumu agentury Ipsos pro přepravce GLS vzrostl z loňských 16,4 procenta na letošních 21,1 procenta. Víkendové doručování pak nevyužilo o pětinu více dotázaných než loni.

Za víkendové doručení by si přitom připlatilo sedm procent dotázaných a za večerní jen pět procent. "Většina lidí požaduje doručení balíku ve standardních časech ve všední den. Večerní a víkendové doručování představuje pouze doplněk, pokud balík nelze doručit jindy," dodává šéf GLS Česká republika Pavel Včela.

Volný čas má přednost

S tím, že o večerní a víkendové doručování nemají Češi valný zájem, souhlasí i většina konkurence. Podle obchodního ředitele přepravce Geis Parcel CZ Lukáše Novotného je zájem o večerní doručování balíků ze strany odesílatelů i příjemců mizivý. "Již několik měsíců, možná déle než rok, jsme nezaznamenali požadavek na tuto službu. Zásilky doručujeme v časových oknech, domluvit se můžeme na zpoždění doručení nebo změně adresy doručení," uvádí Novotný pro Aktuálně.cz.

Ani se sobotním doručováním, které nabízí v předvánoční sezoně již několik let, nemá Geis dobrou zkušenost. "Nezamýšlíme ho zavádět i během roku. Hlavním důvodem je malý zájem příjemců. O víkendech mají naplánované jiné aktivity, často mimo své bydliště, a nechtějí si blokovat čas čekáním na balík. A to ani v případě, že jsou předem přesně informováni o konkrétním čase doručení. Je to tedy pro nás neefektivní služba s vysokými náklady," doplňuje Novotný.

Přepravce DPD se dokonce rozhodl pro nezájem tyto služby zrušit úplně. "Službu večerní doručení v současnosti našim zákazníkům nenabízíme a doručujeme standardně do 17 hodin. V minulosti jsme ji kvůli zájmu některých e-shopů zavedli, ale praxe ukázala, že zákazníci si za ni nejsou ochotni připlatit, a proto nebyla příliš využívána, stejně tak jako víkendové doručení. Proto ani v současnosti neuvažujeme o jejich znovuzavedení," říká generální ředitel DPD CZ Miloš Malaník.

Ani v případě České pošty, která si za večerní doručení účtuje doplatek ve výši 25 korun, není využití služby příliš vysoké. "Večerní pochůzkou je doručováno zhruba 0,32 procenta balíkových zásilek z celkového počtu doručovaných balíkových zásilek v krajských městech," upřesňuje Kryštof Čeřovský z oddělení komunikace pošty.

Výjimkou z tohoto trendu je přepravce PPL. Ten vidí - na rozdíl od konkurence - ve večerním doručování potenciál. "Večerní doručení nabízíme ve velkých městech, kde se podíl využití této služby pohybuje podle regionů až do deseti procent. Meziročně pak roste zájem o večerní doručení v desítkách procent," vypočítává Milan Loidl, marketingový ředitel společnost DHL Parcel CZ/SK, jíž je PPL součástí. Podle Loidla plánuje PPL tuto službu do budoucna naopak rozvíjet.

Samotná společnost DHL podle svých slov zaznamenává během pracovních dní spíše než o večerní doručování větší zájem o flexibilní přesměrování zásilky. "Jedná se většinou o službu přesměrování zásilky, která už je na cestě a příjemce mění místo předání, případně si přeje upravit čas doručení. V současné době také vycházíme vstříc požadavkům zákazníků na ukládání zásilek na výdejních místech," doplňuje za DHL Radka Havlenová.

Dochvilnost, rychlost i cena

Právě o osobní odběry balíků na výdejních místech je stále větší zájem i podle samotných e-shopů. Jak uvádí letošní studie dopravních služeb Asociace pro elektronickou komerci (APEK), počet výdejních míst se díky tomu rozrůstá.

Přesto je doručení zásilky rovnou domů u Čechů stále oblíbené - tuto službu nadále volí většina spotřebitelů. Výzkum agentury Ipsos ukázal, že lidé kladou důraz hlavně na cenu, kvalitu a rychlost doručení. Podle APEK si budou do budoucna žádat také přesnější dodání objednávky, což se již z části daří ve velkých městech.

"Čas a přesné informace o doručení jsou pro nakupující stále důležitější. Nechtějí být omezováni dlouhými doručovacími okny pro dodání balíčku, a také proto se v uplynulých letech výrazně projevil nárůst výdejních míst. Ta zákazníky neomezují v jejich plánech a umožňují jim vyzvednutí objednávky dle vlastních potřeb i za cenu nižšího komfortu. Právě v tomto směru je stále výrazný prostor pro využití moderních technologií a zlepšení služeb ze strany dopravců," dodává výkonný ředitel APEK Jan Vetyška.