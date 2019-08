Stará Česká pošta je mrtvá, řekl Babiš. Řešení vidí v prodeji budov a nákupu techniky

před 1 hodinou

Česká pošta potřebuje podle premiéra Andreje Babiše (ANO) restrukturalizaci, kterou by měli připravit kvalitní krizoví manažeři. Předseda vlády to uvedl na Facebooku. Dodal, že se očekává prodej nepotřebných nemovitostí České pošty. Z peněz, které za ně utrží, by měl podle Babiše vzniknout fond, který umožní nákup nových technologií.

Babiš v příspěvku na Facebooku zrekapituloval hospodaření státní České pošty i její zákonnou povinnost doručovat na každé místo pětkrát týdně, což by podle něj žádný soukromý doručovatel nepřijal. Pošta má také jednu z nejhustších sítí poboček na světě, což nese náklady na platy, dodal. S odkazem na hospodářské výsledky uvedl, že dobrý hospodář nemůže takový stav tolerovat donekonečna. "Stará Česká pošta je mrtvá," konstatoval. Přesčasy, stres, nízký plat. Pošta personálně kolabuje, hledá, jak se obejít bez lidí Pavla Adamcová číst více "Jediné řešení je restrukturalizace, která z ní udělá moderní a univerzální poštovní službu s konkurenceschopnou logistikou, finančními a jinými službami, prostě celkově přívětivou k zákazníkovi 21. století," uvedl Babiš. Očekává se podle něj prodej nepotřebných nemovitostí a nákup nových technologií. "Z prodeje nemovitostí musí být vytvořený fond pro technickou obnovu. Snad za této situace nebude mít nikdo v úmyslu ještě obrat mrtvolu. Jinak nás čeká obdobný případ jako ČSA nebo OKD," varoval. Česká pošta se loni dostala do miliardové ztráty. Vedení připravilo plán restrukturalizace, do roku 2021 se chce vrátit k zisku v řádu desítek milionů korun. Babiš takový plán považuje za nereálný. "Za této situace je mimořádně neodpovědné klamat veřejnost, politiky, a hlavně pracovníky nerealistickými sliby. Kladný hospodářský výsledek v roce 2021 je jen přání a sen. Nestane se to," konstatoval. Ve firmě jsou podle Babiše potřební kvalitní krizoví manažeři, kteří strategii vytvoří či připraví soutěže na veškeré odběratelské smlouvy. "Pokud vím, taková strategie dosud nebyla schválená ani dozorčí radou, ani ministerstvem vnitra," uvedl Babiš. Pošta podle něj musí zůstat ve státním vlastnictví. "Nejlepší by bylo vytvořit akciovou společnost holdingového typu za účelem, aby veškerá činnost České pošty byla transparentní," uvedl. Pošty budou bez front, vyhlásil cíl ředitel. K zisku má vést prodej budov a vyhazovy číst článek Prezident Miloš Zeman tento týden podepsal zákon, podle kterého bude moci Česká pošta požadovat od státu roční kompenzaci čistých nákladů za své služby až 1,5 miliardy korun místo půlmiliardy. Zvýšení horního limitu kompenzací navrhl ve Sněmovně ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD), protože platný limit podle něj neumožňuje plnou kompenzaci nákladů. V letech 2018 až 2022 jsou odhadovány až na tři miliardy korun ročně. Důvodem zvýšení limitu je podle Hamáčka klesající počet listovních zásilek, povinnost provozovat 3200 poboček a denní výběr 21 500 poštovních schránek. Peníze chce použít na růst mezd doručovatelů. Pošta dostane od státu i 800 milionů korun na úhradu ztrát, které jí vznikly poskytováním zákonných služeb v letech 2013 a 2014. Z uvedené částky má pošta dostat 500 milionů letos a zbylých 300 milionů příští rok.